Секреты Рустама Ахметова

- Дорогой наставник, спасибо за то, что никогда во мне не сомневались, за добрые слова и наставления, за победы и награды. «Бронза» и «серебро» у меня уже есть, а «золото» еще впереди! – говорит, утирая слезы, дзюдоистка Лиана Тимашева
- Вы слышали: золотую медаль мы еще привезем, - говорит, обращаясь к журналистам, тренер Валентин Пегов.
В аэропорту участников сурдоолимпийских игр в Турции встречают министр молодежной политики и спорта Андрей Иванюта, а также друзья и родственники.
Действительно, поздравить есть с чем - 8 медалей, из них две – высшего достоинства. Их завоевали Рустам Ахметов и Ринат Кадыров.
Хотя все, как один, говорят, что и Лиане светила победа.
- У нее была тяжелая схватка с венесуэлкой, победительницей прошлых игр. А спустя буквально какие-то минуты – финал с украинской спортсменкой. То есть восстановиться не успела, и вот результат, - сетует Пегов.
О предвзятости жеребьевки вслух никто не говорит. Но осадок, конечно, остался… Хотя в командном зачете наша землячка показала, на что способна, легко уложив обидчицу на лопатки.
Нюансов здесь очень много. Например, Рустам Ахметов первый поединок провел с иранцем. Соперник был на 35 килограммов тяжелее, да и ростом выше. Тем не менее уфимец его не просто переиграл, а бросил на татами! «У меня есть свои секреты, особенно в защите. Вот и все», - поделился он. Всего за игры он провел 9 встреч. Не простыми были и финальные схватки с киргизом и турком.
- Стояла жара, а в сочетании с высокой влажностью было тяжело. Эта олимпиада была уже второй на моем счету. Четыре года назад в Болгарии мы показали себя очень хорошо. Потому, наверное, и чувствовали себя уверенно, - объяснил борец через сурдопереводчика.
- Давно ли вы занимаетесь единоборствами?
- Профессионально семь лет. До этого серьезно играл в хоккей, но без особых успехов. Сменил лед на борцовский ковер и не разочаровался: здесь много силовых моментов, чего раньше не хватало.
- Какие планы на будущее?
- Конечно, хочется отправиться на следующий чемпионат мира, который пройдет либо в Японии, либо во Франции. Но возраст у меня уже серьезный, поэтому буду думать. Другое дело молодежь – пусть дерзает! Тот же Ринат Кадыров подает очень большие надежды. Да и Заур Беданоков.
А вот супруга победителя Гульчачак уверена: он будет бороться до последнего, такой характер. Значит, и новые победы не за горами. «Каждый день общались по скайпу. Это уже привычно – он часто ездит на соревнования и сборы, да и тренировки пять раз в неделю».
В командном зачете также развернулась напряженная борьба. У наших дзюдоистов великолепный результат – по семь золотых и серебряных, одна бронзовая. Да и в других видах спорта россияне занимают лидирующие позиции.
В общей сложности из Башкортостана на соревнования отправились 10 человек – еще бадминтонисты и легкоатлеты.
Нельзя забывать, что это –спортсмены особенные. Тренировать людей с ограничениями слуха и речи очень нелегко. Важно очень многое. И, в том числе, дух команды, хотя дзюдо не является коллективным видом. Без качественного спарринга результата не будет. Да и психологическая совместимость в данном случае обязательна.
Между тем атмосфера на турецких играх была не самой благоприятной. Из-за политической конъюнктуры наши не участвовали в нескольких крупных первенствах последнего времени. Стало быть, своих соперников не видели.
- Конечно, мы прошли Европу, где стали первыми. Но все же… Как бы ни было, а ребята – настоящие герои. Только посмотрите, как Ринат Кадыров провел последнюю схватку с корейцем! Буквально вырвал победу на последних секундах! - резюмирует Пегов.
Теперь дзюдоистов ждет короткий отдых и – вновь упорные тренировки. А еще четверо наших спортсменов вернутся в Уфу ближе к первым числам августа. И не с пустыми руками, как минимум: бадминтонистка Карина Хакимова в личном зачете уже стала «серебряной» медалисткой.
Иван БЕГМА.
Корзинка:
Валентин Пегов:
В свое время я был родоначальником дзюдо для слепых в республике. Вместе с командой прошел семь олимпиад. А 12 лет назад начались занятия с глухими и немыми спортсменами. Активно провели уже три четырехгодичных цикла. Есть отлаженная система тренировок и сборов, и что очень приятно - в последнее время наблюдается приток молодежи.