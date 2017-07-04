Будем с хлебом и молоком

- Вся картошка черная, а все из-за ливней, – чуть не плачет Зульфия Рафикова, дачница с 30-летним стажем. – А ведь мы в Осоргино 15 ведер посадили, да еще помидоров 150 корней!Ее отчаяние созвучно общему настроению – не останемся ли мы без еды в ближайшем будущем?Весенние заморозки и непрекращающиеся ливни на большей части России отразятся на урожае овощей и фруктов – магазины уже подняли цены, аграрии подсчитывают убытки. Минсельхоз прогнозирует урожай зерна на уровне 100–105 млн тонн при 117 млн тонн в прошлом году. Центробанк предупреждает о возможном повышении темпов продовольственной инфляции в третьем квартале.- Созревание зерна идет медленно из-за периодически выпадающих осадков, повышенной влажности воздуха, а в ряде регионов — и из-за переувлажнения почвы, местами отмечается распространение сельскохозяйственных вредителей и грибных болезней, - отмечают в Гидрометцентре.В Башкортостане режим чрезвычайной ситуации введен в 13 из 54 районов из-за гибели посевов на площади более 22,5 тысяч гектаров. Он объявлен в Бакалинском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Нуримановском, Стерлибашевском, Уфимском, Федоровском и Чишминском, где из-за непогоды пострадали 107 хозяйств.Считаем убыткиПо предварительной оценке Минсельхоза РБ, ущерб оценивается более чем в 400 млн рублей. Сроки созревания идут с опозданием на 2-3 недели.- Даже по пессимистичному варианту мы планируем собрать 1,5 млн тонн зерна, 600 тысяч тонн сахарной свеклы, 125 тысяч тонн подсолнечника. Валовая выручка составит 130-140 млрд рублей, - отметил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. - В прошлом году, напомню, было 167 миллиардов рублей выручки. Такой расклад даст нам выжить в будущем году.Оптимизма не добавило высказывание президента Российского национального союза пчеловодов Арнольда Бутова, заявившего, что производство меда в стране может упасть в два раза. Дожди и низкая температура воздуха могут привести к неурожаю веточного нектара, и цены на мед могут значительно возрасти.Глава Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов успокоил общественность республики.- У нас никакой угрозы по обеспечению медом населения нет. Его хватит с избытком и для нас, и для других регионов, - отметил он. – По планам ожидаем сбор на уровне 6 тысяч тонн, что гораздо выше, чем в прошлом году. С учетом большого объема мед должен стоить не более 400 рублей за килограмм. 40 процентов урожая придется на липовый, остальное — на цветочный, гречишный.Буренки не подвелиАномальное лето не привело к резкому росту цен на молоко, также заверили в региональном Минсельхозе. Республику неизменно признают молочной республикой, и в этом году аграриям удалось не только сохранить, но даже увеличить надои молока. Нынешние показатели выше прошлогодних на 3-4 литра надоя с одной фуражной коровы.Однако согласно статистическим данным, стоимость молочных продуктов все же растет. С начала года пастеризованное стало дороже на 3 процента, и в среднем составило 46 рублей за литр.Статистики назвали Уфу самым дорогим городом республики по «молочке». В июле литр обходится покупателям в 47,74 рубля. Стерлитамак признан самым дешевым – здесь средняя цена составила 43,41 рубля за литр.- С января цены в республике были достаточно стабильные. Мы производим больше молока, чем можем продать, - комментирует председатель Молочного союза Башкортостана Ильдар Файзуллин. – С августа начнется сезонное повышение стоимости сырья: уже сейчас крестьяне надбавили 50 копеек за литр. Следовательно, с сентября производители тоже поднимут цены.Продуктовая инфляцияПо данным Башкортостанстата, в последнее время большинство продуктов из потребительской корзины подешевели. Больше всего упала в цене свежая белокочанная капуста — на 35,6 процента, которую сейчас можно приобрести в среднем за 30 рублей за килограмм. За неделю на 5,7% снизилась стоимость картофеля, яблок – на 1,6 процента.В перечень подешевевших за неделю продуктов также попали: молоко, хлеб и булочные изделия, яйца, чай, куры, подсолнечное и сливочное масло, соль, мороженая рыба, баранина, говядина, свинина и рис. Недельное снижение цен на эти продукты варьируется от 0,3 до 1,4.Список подорожавших возглавил репчатый лук (7%), теперь он стоит около 35 рублей за килограмм. Морковь за неделю стала дороже на 2,6 процента, ее можно купить за 47 рублей. Вермишель подорожала на 2,1% и теперь стоит 45 рублей. Также поднялись в цене мука, гречневая крупа-ядрица, сыры, сахар и пшено.Неизменной осталась лишь стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси с пшеничной — 43,3 рубля за килограмм.- Проблем с продовольственной безопасностью в республике не ожидается. И молоко, и мясо будет, поскольку будет зерно, - заявил в интервью местным телеканалам глава Башкортостана Рустэм Хамитов. - Если в последние годы нас мучила засуха, то этот год стал аномальным, сверхдождливым. Это, конечно, привнесло свои характеристики и сложности в сельское хозяйство. Мы уверены, что минимум 2,5 миллиона тонн зерна мы соберем. А если в августе и сентябре повезет с погодой, то вполне возможно, что урожай будет около 3 миллионов тонн. Так что говорить о том, что нас ожидает сверхсложный год с точки зрения продовольственной безопасности, мы не имеем права.Зиля БАДРИЕВА.