Погодные качели

За сто последних лет среднегодовая температура в России повысилась на 1,29 градуса Цельсия, в мировом масштабе – на 0,74. В Башкортостане за последние 30 лет рост составил 0,7 градуса. Эти, казалось бы, относительно небольшие усредненные показатели ведут к повышению числа особо жарких дней лета и зимних оттепелей с частыми переходами через ноль, а также засухам, наводнениям, смерчам и ветровалам. Поэтому вопрос о том, какие последствия будет иметь глобальное потепление для Башкортостана и его столицы, и как с ним связаны нынешние сюрпризы погоды, становится все более актуальным.Одним из наиболее заметных последствий глобального потепления стал рост числа опасных природных явлений. Если в период с 1998 по 2005 год их количество в регионе колебалось от 5 до 11, то в 2010 году было отмечено 37, а в 2016-м – 34. Это наносит серьезный ущерб. В 2010 году над большей частью России, в том числе нашей республикой, господствовал аномальный блокирующий антициклон продолжительностью около 50 суток, хотя обычно длительность таких погодных явлений не превышает 5-7 дней. Результатом стала сильнейшая засуха, из-за которой в регионе была объявлена чрезвычайная ситуация, а экономический ущерб составил свыше 13 миллиардов рублей. Ситуация, пусть и в несколько меньшем масштабе, повторилась в 2012 году. В республике из-за высокой температуры воздуха и дефицита осадков также был введен режим ЧС, а экономический ущерб составил 2,5 миллиарда рублей.Если сильные засухи случались и раньше, то новым негативным природным явлением стали прошедшие по территории Башкортостана в 2007-м и 2014-м сильные смерчи, которых ранее не наблюдалось. В 2007 году шквалистый ветер прошелся по территориям Бирского и Дюртюлинского районов, в основном от него пострадали леса. Смерчь 2014 года имел более серьезные последствия. В Краснокамском, Янаульском и Калтасинском районах были повреждены 478 жилых домов, нарушилось газо- и электроснабжение. Ущерб от стихии составил около 200 миллионов рублей. По данным метеорологов, столь мощные смерчи характерны для экватора и субтропиков, а в наших широтах носят аномальный характер и связаны с изменениями глобальных процессов в слоях атмосферы.Серьезную угрозу также представляют характерные для тропиков ливневые дожди, приводящие к мощным летним паводкам. Такое явление произошло в 2013 году, когда из-за обильных дождей в Абзелиловском и Белорецком районах в зону подтопления попало 1094 жилых дома, 13,5 км дорог и 14 мостов, а общая сумма ущерба превысила 250 миллионов рублей.Аграрная угрозаНаряду с масштабными природными катаклизмами, изменение климата приводит к целому ряду негативных последствий, носящих длительный и даже глобальный характер. По данным доктора сельхознаук, профессора Халила Сафина, под воздействием эрозионных процессов Башкортостан ежегодно теряет около 3 миллионов тонн гумуса, обеспечивающего плодородность почв. Если 50 лет назад в пахотном слое республики содержание гумуса составляло 11-12% то сейчас снизилось до 7-8%, а критическим для черноземов считается снижение до 2-3%. По расчетам экспертов, почвенный кризис может наступить в степной зоне Зауралья через 20 лет, в Предуральской степной – через 40, Южной лесостепной – через 50. Наиболее тревожная ситуация складывается в Северной лесостепной зоне, где он может начаться уже через 10 лет.Серьезную угрозу для аграрного сектора несут насекомые-вредители, которые в последние годы не погибают из-за теплых зим и быстро размножаются в жаркий весенне-летний период. Это касается, прежде всего, саранчи: ее распространение теперь достигает Кармаскалинского и Уфимского районов, а в 2016 году из-за нашествия насекомых в 6 районах была объявлена чрезвычайная ситуация.Засушливые годы негативно влияют и на состояние лесного фонда, вызывая рост пожароопасности. В 2010 году на территории республики было зарегистрировано 635 лесных пожаров, уничтоживших более тысячи гектаров лесов, в 2012-м произошло 243 возгорания, в которых было потеряно около 900 га лесфонда. Несколько засушливых лет подряд ослабляют деревья, ведут к болезням, поражению паразитами и гибели. В 2013-2014 годах погибло, соответственно, 1,6 и 1,58 тысячи гектаров леса, что в полтора раза превысило потери от пожаров в период засухи.Жара в мегаполисеИзменение климата сказывается не только на процессах в лесном и аграрном секторе, но и инфраструктуре городов. Во время аномально жаркого лета 2010 года асфальт на дорогах нагревался до температуры выше +60, а дорожный битум по российским ГОСТам должен сохранять свои рабочие свойства лишь до +45-50. В результате на многих дорогах, особенно в загруженной транспортом Уфе, образовались сдвиговые колеи. Большой урон дорогам нанесла аномально теплая зима 2015/2016 года, когда было зафиксировано более 60 переходов температуры наружного воздуха через нулевую отметку – от минуса к плюсу и обратно, при том что средний для нашего климата показатель таких переходов - не более 10 за сезон.Засушливая погода и снижение уровня рек ведет к проблемам питьевого водоснабжения. В августе-сентябре 2010 года в районе столицы отмечался самый низкий уровень Белой за всю историю наблюдений – минус 152 сантиметра над нулем поста. В результате серьезные проблемы с питьевой водой возникли во многих населенных пунктах, расположенных рядом с Уфой и не имеющих централизованного водоснабжения. Маловодье серьезно влияет и на работу крупных водозаборов. В обмелевших реках растет концентрация вредных веществ, вода становится более жесткой. Так, при уровне реки Уфы 2,5 метра проблем с жесткостью питьевой воды нет, а при снижении до 1,5 метра и ниже она резко возрастает.Положительный моментНаряду с целым рядом негативных моментов, потепление климата несет в себе и определенные плюсы. По данным отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Башгидрометцентра, благодаря потеплению климата урожайность зерновых через 30-40 лет может повыситься на 6,1%, через 60-70 лет возрасти на 12,9%. На улучшение урожайности в среднесрочной перспективе будут влиять такие факторы, как рост положительных температур за вегетационный период, увеличение среднегогодового объема осадков, большее число теплых зим и удлинение безморозных периодов. Однако дальнейшее повышение температуры может привести к засухам и падению урожаев.Благодаря мягким зимам и меньшей продолжительности отопительного сезона, в республике и Уфе наблюдается устойчивая тенденция сокращения потребления тепла. Если сезон 2014/2015 годов длился 218 дней, то 2015/2016 – всего 203. В результате отпуск тепла только у БашРТС упал на 0,8 миллиона гигакалорий, что заметно снизило платежи населения. Другим плюсом более мягких зим стало уменьшение числа аварий в коммунальной системе. В предпоследний отопительный сезон на инженерном оборудовании ресурсоснабжающих организаций Уфы было зафиксировано уменьшение аварийности на 6%, что во многом связано именно с теплой зимой, снижающей нагрузки на сети.По словам экспертов, сельское и городское хозяйство должны как можно быстрее начать адаптироваться к условиям глобального потепления, минимизируя негатив и используя положительные моменты изменения климата.Алексей ФАТЫХОВ.