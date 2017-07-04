Купить можно, но дорого

«В нашей поликлинике не хватает важных специалистов. А к тем, что есть, записаться невозможно, - пожаловалась знакомая. - Хочу теперь оформить полис добровольного страхования и свободно ходить в коммерческую поликлинику».Неужели появилась какая-то новая альтернатива ОМС? Вдохновившись рассказом читательницы, мы решили выяснить, что такое ДМС, как оно работает и кто может им воспользоваться.- В республике услуга появилась лет 15 назад. В 2002 году ее уже предлагали юридическим лицам. Сами граждане пока крайне редко оформляют на себя ДМС, основными клиентами являются крупные предприятия. Страховка идет как дополнительный соцпакет, в который входит обслуживание сотрудников. По этой системе работают как коммерческие, так и хозрасчетные медучреждения. При этом граждане продолжают пользоваться услугами государственных больниц по системе ОМС, - сообщила нам региональный представитель страховой компании ЗАО «Макс» Наталья Иванова.Цена вопросаВ научно-производственной фирме «Вертикаль» нам рассказали, что на каждого из 200 сотрудников ежегодно выделяется 30 тысяч рублей. В ДМС включены также услуги стоматолога и санаторно-курортное лечение.Однако у каждой страховой компании своя тарифная политика, и стоимость одного и того же набора услуг может сильно разниться. Многое зависит от сферы деятельности организации и количества сотрудников. Также цена зависит от объема страхового покрытия: помимо комбинированного ДМС существуют базовый, расширенный и полный.- К примеру, если это классический рисковый договор, и компания страхует более 1000 человек, то средняя стоимость минимального пакета составит от 4 тыс. на человека, расширенный пакет будет от 7-8 тыс., - пояснила представитель страховой компании. – Но чаще всего хотят получить средний (обращение при остром заболевании, с амбулаторно-клинической программой и стоматологией). Есть предприятия, которые выбирают медицинские услуги, не входящие в ОМС, или же на них очень большая очередь, которую приходится ждать по два-три месяца. Это ФГС, МРТ, УЗИ, ЭЭГ и так далее. Так, предоставив медицинское заключение из государственной поликлиники, можно пройти обследование по ДМС.А если вы не сотрудник компании?Все это заманчиво, но распространяется ли ДМС на физических лиц? Если вы пришли оформить полис на себя персонально, энтузиазм страховщиков заметно падает. В одной из компаний нас сразу же предостерегли: будет очень дорого – в районе 100 тысяч, и то с ограничениями.Вполне закономерно: чем больше юридическим лицом застраховано людей, тем меньше стоимость полиса. Поэтому желающих оформить добровольное медстрахование индивидуально ждет разочарование. Годовая страховка может составлять десятки, а то и сотни тысяч.- Пока страхование физического лица - большая редкость, в основном компании работают с коммерсантами. Тем более страховщики избегают людей, имеющих хронические и тяжелые заболевания, - отметила Наталья Иванова. - В таком случае сразу прописывается, что страховка не может распространяться на те или иные заболевания. Или в конечном итоге человеку могут отказать в оплате, если он скрыл диагноз. Тонкостей много. Например, чтобы застраховать себя от рака, нужно предоставить первичную документацию из поликлиники, и результаты обследования, подтверждающие, что сейчас клиент не болен. Бывало, что женщины страховали роды. Если они проходили с осложнениями, то все дальнейшие медицинские услуги оплачивал полис. Также можно застраховать себя перед какой-либо операцией.Таким образом, ДМС несмотря на высокую стоимость, может оказаться выгодным вложением. Именно поэтому страховщики не так охотно оформляют договор с физическими лицами. Ведь при желании можно отыскать у себя любую болячку. Если сотрудник предприятия прибегает к услугам ДМС лишь по мере необходимости, то отдельный потребитель, отдавший за страховку свои собственные деньги, старается «выжать» из нее максимум.Как альтернативу платные учреждения предлагают комплексные программы (без страховых посредников), основанные на авансовых взносах.К примеру, в одной известной в Уфе коммерческой клинике их предусмотрено четыре, а сумма минимального первоначального взноса колеблется от 15 до 50 тысяч рублей. Предусмотрена и небольшая скидка, не превышающая 10%. При этом открепляться от государственной поликлиники не нужно, можно комбинировать платные и бесплатные услуги.Анастасия ЛИСТКОВА.echo91@mail.ru