На больничный - онлайн

С 1 июля в России, включая Башкортостан, начали выдавать электронные больничные, вступили в силу изменения в Закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».В Башкортостане на начальном этапе внедрения этой практики принимают участие шесть медучреждений: поликлиника №46, городская клиническая больница №21, городская клиническая больница №18, Белебеевская центральная районная больница, больница ОАО РЖД (в народе железнодорожная) и клиника БГМУ.- В настоящее время на базе поликлиники №46 отрабатывается механизм выдачи электронных листков нетрудоспособности, - сообщила заместитель управляющего ГУ - региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан Лариса Черепанова. - Остальные медучреждения пока настраивают необходимые программы, оформляют электронные подписи, в ближайшее время также вольются в проект. Кроме того, процедура отрабатывается и на 20 страхователях - работодателях.В целом, как отметила Лариса Черепанова, сама процедура не нова: больницы несколько лет вносят данные пациентов в свою программу. Только теперь есть выбор - получить на руки бумажный бланк или же электронный вариант. При оформлении второго врач получает у пациента письменное согласие и через программу с сайта ФСС запрашивает номер больничного листа. В документ под этим номером на всех этапах лечения вносятся изменения, и когда больничный закрывается, он попадает в базу данных. А пациенту выдается номер его листка нетрудоспособности, который он сообщает по месту работы, где рассчитывают и оплачивают пособие. По электронным и сохраняющим силу бумажным листкам нетрудоспособности, выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Одновременно получить и электронный, и бумажный вариант больничного листа нельзя.В чем плюсыКроме очевидного удобства для граждан, переход на электронные больничные позволит сэкономить, поскольку печать бланков с высокой степенью защиты стоит дорого.Новая система позволит ускорить получение справок по нетрудоспособности для всех застрахованных граждан, избежать ошибок, а также освободит врачей от ненужной бумажной работы. Эксперты отмечают, что электронные листы нетрудоспособности помогут искоренить и подделки.Также электронная форма позволит получить информацию на сайте Фонда социального страхования о том, как рассчитали больничный и произвели ли оплату. В «Личном кабинете» застрахованного гражданина можно будет узнать информацию о начисленных пособиях, прочих социальных выплатах, которые идут через данную структуру. Документооборот в перспективе позволит оперативно анализировать заболеваемость в регионах и своевременно принимать решение о выделении ассигнований из государственного бюджета.КОРЗИНКАВсего в Башкортостане зарегистрировано около 1 млн 200 тысяч работающих. В 215 лечебных учреждения ежегодно направляется более миллиона бланков по временной нетрудоспособности, из них в ФСС для оплаты возвращается около 800 тысяч.Розалия ВАЛЕЕВА.