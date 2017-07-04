Приходите к нам… лечить

Требуются, требуются… В детскую поликлинику №2 – педиатр, во взрослую №51 – невролог, травматолог-ортопед. Но больше бьют тревогу молодые родители. Позвонила в редакцию мама из Орджоникидзевского района:- Неожиданно дали садик, а медосмотр мы не прошли. Звонила в поликлинику №4, говорят надо записываться к специалистам. Но к неврологу, офтальмологу, лору не попасть. Что делать? – спрашивает она.Та же ситуация в поликлинике №8, а в поликлинике №17 у врача такая нагрузка, что не может принять всех младенцев в день грудничка. Родителям приходится обращаться в платные клиники…- Сохраняется нехватка анестезиологов-реаниматологов, педиатров, терапевтов, психиатров, инфекционистов, акушеров-гинекологов, фтизиатров, наркологов и эндокринологов, - прокомментировали в Минздраве РБ. - При расчете потребности во врачебном персонале в соответствии с приказом №322 МЗ РФ по состоянию на 30.06.2017 года дефицит по республике составил 1 797 врачей. По Уфе укомплектованность на 31 декабря 2015 года составила 85, 9 процентов, на конец 2016-го - 88,3.Как пояснила ведущий специалист отдела государственной гражданской службы и кадров Министерства здравоохранения РБ Гульназ Залимова, Российское правительство обеспокоено состоянием медицины именно в глубинке, поэтому и обеспечение села кадрами – в приоритете. Нельзя сказать, что на периферии проблема решена, скорее всего, погашен острый дефицит. А в столице сейчас ситуация почти такая же, как и в районах.…В сентябре-октябре БГМУ выпустит 700 специалистов, в основном они сами будут решать – вольются ли в ряды городского здравоохранения, либо отправятся в коммерческие клиники, либо уедут в Санкт-Петербург или Москву, где, кстати сказать, наших выпускников ценят. Или же окажутся в селе.- Мы распределяем по разнарядке Минздрава РБ: они нам сообщают, в каком районе или городе, сколько и какие специалисты требуются. Стараемся отправить в свой родной или близрасположенный район или город, - пояснил проректор по учебной работе вуза Александр Цыглин.Распределение, конечно, есть, но проректор может лишь идейно мотивировать студентов идти работать туда, где не хватает специалистов. Ведь каждый будущий медик, уже направленный в конкретную больницу или поликлинику, может поменять решение. Поэтому на распределение традиционно съезжаются главврачи со всего региона. Вход свободен и для коллег из соседнего Татарстана. Надо сказать, к примеру, в Нижнекамске – городе молодом, с высокой рождаемостью, ситуация за последние годы выправилась: там молодым специалистам обещают подъемные, в первые три года предусмотрены надбавки. А тем, кто из соседних регионов выдают гранты в 500 тысяч рублей на приобретение жилья. В нашей глубинке предлагают служебное жилье, бесплатный земельный участок, перспективу вскоре обзавестись своей квартирой. Сейчас формируется список специалистов на 2018 год.- Исправится ли ситуация в Уфе? – поинтересовались мы.Этот вопрос Александр Александрович рекомендовал лучше переадресовать главврачам.- Спросите у них – какие социальные гарантии они могут предложить? Молодые люди идут туда, где для них более привлекательны условия. Специальность врача остается востребованной, обучиться ей не так просто. Имеющий диплом не может работать, пока не закончит ординатуру, либо не получит первичную аккредитацию.Федеральная программа «Земский доктор» заметно увеличила отток врачей в сельские больницы. Многие, особенно молодые семьи, а среди них и уфимцы, не раздумывая отправляются на пять лет в самые отдаленные районы. Обзаводятся хозяйством и уже не помышляют о переезде.Однако нельзя сказать, что в столице все пущено на самотек.- В настоящее время 26 выпускников университета обучаются в интернатуре за счет бюджетных средств. Кроме того, из 367 целевиков, которые сядут за парты 1 сентября, 26 - из Уфы. После окончания учебы они отправятся работать в ГКБ №21, Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн, поликлинику №52, роддом №4 и другие лечебные учреждения, - пояснили в приемной комиссии БГМУ.Перинатальный центр пригласил на работу перспективных выпускников и на свои средства обучает их в интернатуре. И мы забываем о главном преимуществе молодых людей: жить и работать, создавать семьи в нашей прекрасной и любимой столице.Ирина ШИПУНОВА.shipirin@yandex.ru.