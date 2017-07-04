Четыре сквера

В Уфе продолжается реализация концепции «Город в парке»: реконструируются имеющиеся зеленые зоны, а также создаются новые. Не стало исключением и это лето. В разных районах столицы появятся новые точки притяжения - четыре новых сквера.
Один из них возникнет между домами №№1 и 3 на проспекте Октября в честь 80-летия Советского района. Здесь будут скамейки, деревья, клумбы, пешеходные дорожки из брусчатки. Сейчас идут подготовительные работы, а свое окончательное оформление сквер получит, вероятно, в следующем году.
Зеленая зона появится и на территории Октябрьского района - у дома №46/1 по улице 50 лет СССР. Рабочие демонтируют тротуар, чтобы на его месте уложить новые тропинки. Жители близлежащих домов очень любят этот уголок и часто приходят сюда посидеть в тишине или с детьми, поскольку уже имеется игровая и спортивная площадки. Граждан активно привлекают к проектированию сквера. Будут ли здесь установлены скульптуры и скамейки, если да, то где и какие? Как быть с освещением? Администрация района ждет дельных предложений, а также варианты названий.
Напротив Центра торговли и развлечений «Мир» в начале лета выкорчевали ветхие осины, а оставшейся посадке придали вид мини-парка. Уже уложена цветная брусчатка, а периметр обнесен чугунным забором. В будущем появится и новое освещение, и скамейки, и что немаловажно – парковка со стороны улицы Левченко.
Еще одна зона отдыха расположится в лесном массиве между улицей Блюхера и территорией жилого комплекса «4 сезона» и займет участок в три гектара.
Она полюбится не только пешеходам, но и велосипедистам, так как на километровой кольцевой дорожке предусмотрено место и для них. В этом году планируется уложить асфальт и провести освещение. В следующем – в сквере появятся традиционные атрибуты – скамейки, фонари, урны, также обсуждается возможность установки детской площадки и турникового комплекса. А пока уфимцы предлагают ему названия. Например, «Парк 12 месяцев» и имени Юрия Шевчука.
Иван ЗАРОКОВ.
krosh1969@list.ru