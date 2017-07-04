Право на комфорт — недорого

В Уфе стартовала реализация программы «Формирование современной городской среды». В этом году она позволит отремонтировать и благоустроить 81 двор площадью более 160 тысяч квадратных метров. В конце мая состоялось заседание Межведомственной комиссии, где были утверждены дизайн-проекты. Далее проходили тендеры по отбору подрядных организаций. Сегодня конкурсные процедуры завершены, и компании, выигравшие заказ, приступили к работам.
Мы побывали во дворе дома №6/1 на улице Рыльского – здесь в рамках программы началось строительство многофункциональной площадки.
- Нигде в нашем районе такого нет, - утверждает председатель совета многоквартирного дома №8/1 Татьяна Махненко. – Новый комплекс будет интересен для ребят разных возрастов и соберет детвору со всей округи.
Подрядчики ООО «Фаворит-59» обязуются сдать объект в октябре. Прогресс фиксирует камера на фасаде дома, работающая в режиме онлайн.
- Здесь будут установлены хоккейная коробка, спортивная площадка с травмобезопасным покрытием, турниковый комплекс с тренажерами, детская площадка, посадят деревья и обновят асфальтовое покрытие. На это выделено порядка 8,5 млн рублей. 80% суммы составила доля федерального бюджета, 15% - регионального и 5% внесли собственники, - говорит директор ООО «ЖЭУ-64» Руслан Абдрахманов.
Во дворе, в котором мы побывали, путь к детскому спортивному городку начался в 2012 году, когда жильцы дома №8/1, собрав 280 тыс. рублей, оплатили установку игровых элементов. Но на достигнутом решили не останавливаться и предложили проект спортивной игровой зоны. Более семидесяти процентов жильцов одобрили такое решение. Сумма, которую необходимо было внести, оказалась вполне приемлема - они сдавали по 45 рублей в течение 10 месяцев, т. е. всего лишь 450 рублей.
- Пять процентов от суммы, разделенные на всех - небольшой взнос для того, чтобы двор превратился в комфортное место, - отвечает Татьяна, вышедшая на прогулку с маленьким сыном.
В муниципалитет уфимцы чаще всего обращаются с запросами на ремонт дорожного покрытия, строительство спортивных и детских площадок. Программа «Формирование современной городской среды» дает возможность вместо многолетнего ожидания уже сейчас получить желаемое, проявив инициативу и единодушие.
Анастасия ШИРИНА.
shirina.anastasiya11@gmail.com
Фото Валерия ШАХОВА.