Право на комфорт — недорого

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Оставшийся без гражданства Украины Саакашвили рассказал о своих планах Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что останется в Киеве, даже если его лишат гражданства Украины. Миграционная служба Украины в среду сообщила, что ...

Лишенного украинского гражданства Саакашвили ждут следователи Грузии Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Во всяком случае, об этом сегодня пишут едва ли не все украинские СМИ.