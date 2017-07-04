Нашествие городских варваров

Лишь материальный ущерб, нанесенный вандалами столичному хозяйству за первое полугодие, выражается крупной суммой в 5 млн 674 тысячи рублей. Жилищникам приходится каждый год тратить более полутора миллионов только на ремонт домов и окон.
Еще полвека назад, когда уфимцы зачитывались «Большим оркестром» Анвера Бикчентаева, подобное было непредставимо. Любой случай вандализма тут же становился событием чуть ли не общегородского масштаба. Бабушки высаживали цветники, город цвел липой и сиренью, и никому даже в голову не приходило, что можно сломать скамейку, утащить на свой дачный участок выкопанные из клумбы цветы. Сегодня же следы вандализма можно повстречать повсюду: в парках и аллеях бьют светильники, урны, ломают скамейки, разоряют цветники и клумбы, уродуют арт-объекты.
Что же произошло с нами за это время? Возможно, мы собираем ту жатву, которую посеяли в 90-е годы. Именно тогда формировалось сознание поколения родителей современных вандалов. То были годы выживания человека в агрессивной чужеродной среде, где каждый друг другу конкурент и недоброжелатель. Социологи считают, что любой акт вандализма - проявление аморального или антиморального сознания.
Пару лет назад произошла одна поучительная история. По улице Ленина шла компания молодых людей, студентов одного из уфимских вузов. А на пути попалась им небольшая стела с изречениями классиков марксизма. Что послужило триггером, уже и не важно, но они сбили надпись и довольные отправились по домам, даже не подозревая, что их деяния попали на камеры видеонаблюдения. Возмездие не заставило себя ждать – суд, штраф за административное нарушение. А еще через некоторое время один из них попался на распространении экстремистской информации. Мы ведь не часто задумываемся над тем, что репостим на своих аккаунтах в соцсетях. Вот и молодой человек, видимо, голову себе не забивал тем, что совершает противоправное деяние. В результате новый суд и новый штраф, а заодно и исключение из вуза.
- Молодежный вандализм тесно связан с соцсетями. Грязь в комментах под псевдонимом, грязь на улицах, пока никто не видит. А если даже и увидят? Ничего все равно же не будет, - считает художник Рим Валиахметов.
- Это идет от дикости и отсутствия общей культуры, - размышляет скульптор Халит Галиуллин, чью «Семью аистов» буквально на днях утащили с проспекта Салавата Юлаева неизвестные лица. – Я вспоминаю свое детство, у нас в Черниковке стояли во дворе фигурки медведей, и никому не приходило в голову, что их можно разломать или расколотить. Сегодня горожане считают себя вправе выбрасывать мусор из окна машины, уродовать спортивные и детские площадки. Давно мечтаю поймать такого вандала и попытаться поговорить с ним, понять, что же творится в его душе. Очень боюсь обнаружить там бездну пустоты...
Вандалу даже в голову не приходит, что, уничтожая скульптуру, он наносит оскорбление ее автору. К тому же, наказание за содеянное их, как правило, не пугает. За порчу городского имущества злоумышленникам грозит штраф в размере от 40 тысяч рублей до трех месяцев ареста. Однако проблема в том, что, как правило, злоумышленники так и остаются неизвестными. В скором времени ситуацию поможет изменить создающаяся система видеонаблюдения «Безопасный город», а пока остается надеяться лишь на бдительность стражей правопорядка и сознательность самих горожан. Ведь не случайно все чаще власти привлекают их к процессу формирования городской среды – жители столицы сегодня сами определяют внешний вид новых скверов и аллей, дают им названия, выбирают те скульптурные арт-объекты, которые могли бы украсить наш город. Только так у горожан может появиться чувство сопричастности к окружающему их мегаполису.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Валерия ШАХОВА.