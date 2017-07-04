КАПИТАНСКАЯ ПРИСТАНЬ

Мы продолжаем рассказывать историю уфимских домов. Несмотря на то, что большинство из них относится к массовой застройке, обезличены и однотипны, для каждого из нас родной дом – особенный. Неважно, где вы живете – в каменном особняке в стиле модерн начала прошлого века, в «сталинке» с трехметровыми потолками или обычной пятиэтажке, многоэтажном доме 70-80-х или новенькой, вчера только встретившей первых жильцов, новостройке. У каждого дома есть история, и она, в первую очередь – в людях.
Маленький одноэтажный деревянный на кирпичном цоколе дом №6 на улице Аксакова смотрится затерянным корабликом среди гигантских айсбергов -многоэтажек. Он словно повторяет судьбу своего знаменитого жильца – полярного исследователя, штурмана шхуны «Святая Анна» Валериана Ивановича Альбанова, прототипа героя повести Каверина «Два капитана».
Пять окон с когда-то кружевными наличниками помнят первый крик будущего мореплавателя: здесь он прожил два месяца беззаботной младенческой жизни и вновь вернулся через девять лет. Его отец был ветеринарным врачом в пятом Оренбургском казачьем полку, поэтому семья неоднократно переезжала из города в город: подолгу жили в Оренбурге и Воронеже. Так что маленький Валя с раннего детства был путешественником.
В ранней биографии Альбанова много белых пятен, долгое время не была точно известна ни дата его рождения, ни место появления на свет. Может быть, поэтому память о столь легендарной личности весьма скромно представлена в родном городе. Но изыскания, проведенные краеведом Валентиной Кузьминой, пролили свет на многие тайны и документально подтвердили факты из жизни Валериана Ивановича.
- По метрической книге, выданной из Уфимской духовной консистории причту церкви богоугодных заведений, он родился 26 мая (7 июня) 1882 года, крещен и наречен Валерианом 30 мая 1882 года, - говорит Кузьмина. - Дом на Аксаковской улице принадлежал его дяде Алексею Петровичу, инспектору народных училищ Бирского уезда. Из метрических книг также удалось узнать имя деда - Петра Карповича, священника Троицкой церкви.
Добродетельные родственники и прежде всего дядя Алексей взял попечение над племянником (и его сестрой Людмилой), в 1891 году по его ходатайству Альбанов-младший был принят в подготовительный класс уфимской гимназии. Окончив два класса и половину третьего (что приравнивалось к законченной учебе в народных училищах), он был отчислен по семейным обстоятельствам (вероятнее всего, из-за нехватки средств). Известно, что через четыре года он поступил в Петербургские мореходные классы и, наверное, больше никогда не бывал в городе детства.
В честь Валериана Альбанова названы гидрографическое судно, мыс на острове Гукера в архипелаге Земля Франца-Иосифа, остров в Карском море и ледник на Северной Земле. Но в Уфе о именитом полярнике словно забыли. На скромном, чудом выжившем домике даже нет мемориальной таблички, а сам он не раз оказывался в «черном» списке зданий, отданных под снос. Еще в 60-х годах на его месте должно было появиться студенческое общежитие БГУ, но стройка обошла Альбановский дом стороной (тогда никто из краеведов еще и не знал, что в нем жил отважный мореплаватель). В 2013 году квартал снова был отдан в разработку государственном университету и чудо повторилось. Может быть, это знак свыше, что старенькому зданию уготована иная судьба. Например, стать небольшим музеем?!
Сегодня здесь обитают обычные горожане со своими заботами и жалобами на коммунальные условия - дом всегда был жилым. В 1930 году уфимка Данилова купила его у некой Кирилловой.
- Когда переезжали, соседка Кузнецова говорила моей тете, что этому дому почти 100 лет, значит, он где-то 30–40-х годов прошлого века, - вспоминала одна из жительниц Зинаида Ильина.
По ее свидетельству, здание не перестраивалось. Пять узких окон с резными наличниками (ныне отсутствуют), г-образная форма с парадным входом с улицы Аксакова и «черным» в середине усадебки. Еще недавно была видна старая кладка печных труб - сохранились ли они ныне, неизвестно. Дом является выявленным памятником архитектуры, но вплотную к его стенам подобрался новодел - продуктовый магазинчик, который диссонирует со старинной постройкой.
Дом Альбанова, несомненно, должен занять важное место в экскурсионных турах по Уфе. Если он будет принесен в жертву современным постройкам, мы потеряем не только историческое здание, а что-то более важное.
На подложке
Затерянные во льдах
В августе 1912 года, в преддверии празднования 300-летия дома Романовых шхуна «Святая Анна» отправилась из Санкт-Петербурга, чтобы первой пройти по Северному морскому пути. Однако у западного побережья Ямала корабль вмерз в лед и начал дрейф. Через два года, после размолвки с капитаном Брусиловым, штурман Валериан Альбанов покинул корабль и, возглавив отряд из 11 человек, отправился в южном направлении. Только двое, сам штурман и матрос Конрад, были спасены экспедицией Георгия Седова, другие погибли в пути. Судьба оставшихся на корабле до сих пор - под покровом тайны.
Альбанов вынес копию судового журнала и материалы научных наблюдений почти за два года полярного дрейфа шхуны по совершенно неизвестным районам океана. Эти материалы имели для науки большую ценность. Также он написал книгу о своем ледовом походе «На юг, к Земле Франца-Иосифа!», которая впервые была издана в конце 1917 года в Петрограде. А текст записок Валериана Ивановича «Затерянные во льдах» был опубликован в Уфе в 1978 году.
Столь тяжкое испытание не сломило его, он продолжил ходить по северным морям. Но отсутствие вестей о «Святой Анне» привело к нервному срыву, и он был уволен с военной службы. В 1919 году Альбанов обратился к Колчаку с просьбой об организации новой поисковой экспедиции, но это обращение не имело последствий. А возвращаясь от «Верховного правителя», Альбанов погиб в районе станции Ачинск.
Спустя почти столетие была организована научная экспедиция «По следам двух капитанов», которую возглавил Олег Продан.
- Итогом нескольких экспедиций стали находки останков и личных вещей погибших путешественников из отряда Альбанова, а также дневника Владимира Губанова, который доказывал честность штурмана. Ведь в адрес Валериана Ивановича сыпалось много обвинений, что он фальсифицировал историю экспедиции, писал в дневниках неправду. Записки Губанова очень долго расшифровывали, поскольку они были в плохом состоянии. В них также оказалась карта Северного морского пути и чертёж части паровой машины. Рукопись теперь хранится в Архангельском краеведческом музее.
К сожалению, за сто лет не сохранилось никаких документов по «Святой Анне». Даже оригиналов дневников Альбанова и Конрада нет. Последним, кто держал в руках оригиналы, был Каверин, а дальнейшая судьба рукописи неизвестна.
Екатерина МАРКОВА.