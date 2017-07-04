Здравствуй, столб!

- На пересечении улиц Ленина и Коммунистической посреди тротуара вбили столб со знаком пешеходного перехода. Невнимательный человек запросто может угодить в него лбом. Да и выглядит неуместно и странно. Почему нельзя было расположить его у обочины, - пожаловался в редакцию Валерий Рудов.
Неожиданное дорожное решение продемонстрировано в самом центре города. Неправильно установленный знак «Пешеходный переход» «красуется» рядом с Главпочтамтом. С жалобой мы обратились в Управление коммунального хозяйства и благоустройства города.
- Специализированному управлению по ремонту и содержанию искусственных сооружений выдан наряд-заказ на переустройство знака «Пешеходный переход» в соответствии с ГОСТом Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», - ответил заместитель начальника Управления Гафур Клызбаев.
В соответствии с вышеуказанным стандартом дорожные знаки размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых предназначены, не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения.
Почему знак все же оказался посреди дороги? Ведь устанавливая его таким образом, можно было догадаться, что он будет мешать пешеходам. С этим вопросом мы обратились в производственно-технический отдел СУРСИС.
- 17 июля мы получили наряд-заказ на переустановку знака, и он будет выполнен. Как так получилось, сказать не могу: с вопросом нужно обращаться к исполнительному директору, но его сейчас на месте нет, - ответили нам в отделе.
Фото Валерия ШАХОВА.