С чистого листа

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Естественная убыль населения России выросла почти втрое Согласно официальной статистике, число находящихся в России иностранных граждан выросло за январь—май 2017 года на 80,7 тыс. человек. За первые пять месяцев 2016 года в Россию переехали 115,64 тыс. ...

ГП РФ опротестовала введение временной администрации в банке «Югра» Генеральная прокуратура принесла протесты на приказы Банка России, в соответствии с которыми в банк "Югра" была введена временная администрация, а на удовлетворение требований его ...