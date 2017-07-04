С чистого листа

Помните фильм Василия Шукшина «Калина красная», где Егор Прокудин оказался не таким уж плохим мужиком, только запутавшимся. И таких по исправительным колониям – сотни, тысячи…
А между тем фильм дал название конкурсу песни среди осужденных, проходит который с 2003 года и почти на всех гала-концертах принимали участие представители исправительных учреждений республики.
ГТО и гитара
В колониях проводятся конкурсы художественной самодеятельности, футбольные матчи, дни открытых дверей. Чтобы родственники смогли своими глазами увидеть, в каких условиях содержаться близкие им люди. Почти в каждом ИК есть клуб и своя вокально-инструментальная группа, к примеру, в ИК №13 общего режима - «13 маршрут».
Возможность встретиться с женами и матерями – хороший стимул, поэтому осужденные стараются отличиться в труде, не нарушать дисциплину.
- Мы производим вентиляционное оборудование, продукцию для нефтегазовой отрасли, а также – для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, дорожных служб, строительных изделий деревообработки и многое другое, - сообщил руководитель пресс-службы Ильшат Бикбулатов. – По тому, как человек трудится, можно судить – осознал ли он степень своей вины и готов ли к исправлению.
Кстати, эта колония стала первой, где была организована сдача норм ГТО для осужденных. Заместитель начальника учреждения Андрей Нагорнов пояснил, что здесь отбывает наказание много молодых людей, чью энергию требуется направить в правильное русло:
- К тому же у нас уже есть опыт проведения соревнований с привлечением известных спортсменов. Так, в прошлом году в роли судей выступили чемпион мира по кикбоксингу и боевым искусствам Виль Габдуллин и президент Федерации армспорта республики Петр Прохоров.
Где взять крышу над головой?
Большинство из этих оступившихся парней, наверняка найдут свою дорогу в жизни. Хуже обстоит дело с теми, кто на воле – редкий гость: выходит, чтобы совершить очередной грабеж – и снова «за решетку». У тех, у кого за плечами по 20 и более лет отсидки все жизненные ценности настолько деформировались, что они уже смирились с мыслью, что «их дом – тюрьма».
- Не имея средств к существованию, собственного дома, освободившиеся представляют собой неконтролируемый потенциал рецидивной преступности, - пояснил член Координационного совета, депутат Госсобрания - Курултая Рамиль Бигнов. – Необходимо создание реабилитационного центра, который поможет им в социализации.
Вопрос не раз поднимался на Координационном совете с участием УФСИН, полиции, депутатов и правозащитников, однако, до сегодняшнего дня участок под строительство не выделен.
В настоящее время в Башкортостане действуют три центра социальной реабилитации, куда направляются освободившиеся из мест заключения, те, кто утратили связь с родственниками: дома ночного пребывания в Уфе и Салавате и Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства также в столице.
Они обеспечивают крышей над головой, талонами на питание, оказывают медицинскую, психологическую, юридическую помощь и помогают в трудоустройстве, оформлении регистрации, пенсии, социальных пособий.
Деятельное участие в этом принимают и традиционные религиозные конфессии и общественные деятели. Многое для реабилитации осужденных сделал заместитель председателя Общественного совета при УФСИН России по Валентин Кондратец. Сам он никогда не преступал закон, но вырос в Черниковке, связался с плохой компанией. Однако взял себя в руки, закончил Авиационный университет и вот уже 25 лет посещает колонии, курирует своих подопечных по выходу на свободу.
- Дело в том, что почти у всех, кто, так или иначе, подвержен зависимости – от наркотиков или алкоголя, есть жены, родители, дети. Но они не желают принимать их, и человек оказывается бездомным. Часть из них проходят исправительно-трудовые работы. Огромная благодарность тем ЖЭУ, которые берут их на работу, потому что контингент сложный. Однако нареканий на них немного.
Случается, что и сам «контингент» пилит сук, на котором сидит. Валентин Васильевич наладил прочные связи с ПАО «Уфаоргсинтез». Несколько лет в общежитии предприятия проживали до 30 человек и трудились на комплексе по переработке отходов. Условия были неплохие, за порядком следил комендант. Мужчины и женщины проживали отдельно, однако знакомились, кое-кто создал семью. Но после того, как кто-то из них пару раз обворовал директора, вход на территорию предприятия для бывших осужденных закрыт.
В подарок космонавту
А вот Роман Вахтель, освободившись из колонии строгого режима, уже полгода работает дворником в одном из ЖЭУ Орджоникидзевского района. Он, как и отец – художник, создает картины из маленьких пластинок дерева. Когда их ИК-9 посетил дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владимир Коваленок, Роман подарил ему его портрет. Другая его работа «Мальчик с верблюдом» была отмечена как лучшая во Всероссийском конкурса изобразительного искусства среди осужденных. Сейчас полностью отошел от прошлого, связанного с наркотиками, начал жизнь с чистого листа.
….А Рустем Тухватуллин после отсидки и 17 лет зависимости обрел семью и стал пастором церкви «Благодать».
- Всю жизнь был во лжи и сам обманывал, - говорит он. – Только когда «завязал», увидел свет, и теперь делаю все, чтобы других направить на путь истинный.
Церковь помогает всем, кто к ней обращается, а кроме того, проводит служение с детьми-инвалидами. С ребятами общаются, играют и рисуют, устраивают пикники на природе.
Многодетные отцы
Порфирьев и Федотов, которые провели немало лет в местах не столь отдаленных, уже многодетные отцы, обоим под 50. Говорят, жаль, что столько лет жизни «пустили по ветру», ну все-таки успели наверстать упущенное.
- Освободился в 2004-м. Отправился устраиваться подсобным рабочим в полиграфкомбинат, там даже совещание собрали: решали брать меня или нет. А через полторы недели уже отправили учиться на водителя погрузчика, потом поставили завскладом…
Сейчас из Уфы переехали в новый просторный дом в Ермолаево. Как многодетным государство выделило 50 тысяч на приобретение коровы, завели и другую скотину, птицу. Жаль только, что органы опеки не разрешают усыновить двоих мальчиков, говорят, что нельзя с судимостями, хотя и погашенными, и не тяжелыми.
- Я – пастор в местной церкви, часто с дочками выезжаем в приюты, детские дома. Девочки выступают перед ребятами – поют, читают стихи. Хотелось бы дать домашнее тепло еще какому-нибудь ребенку, - сокрушается он.
Жизнь продолжается, надо только взять себя в руки. Правда, сделать это, порой, непросто.
Ирина ШИПУНОВА.
Корзинка
Последние 15 лет во всех колониях республики существует служба, которая следит за тем, чтобы осужденный вышел из заключения с документами и отправился по месту прописки. Случается, «выбивают» в муниципалитетах комнаты, пристраивают в интернаты. Показательный пример. Двухметровый «старец» из 87 лет 60 отсидел на «строгаче» и отправился в дом для престарелых. Безусловно, берут их с большой опаской, но как ни странно, ведут они себя там довольно тихо.
Корзинка
С начала этого года освободились из исправительных колоний 2 500 человек, дислоцированных в Башкортостане. За аналогичный период прошлого – 2 493.