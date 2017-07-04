Пчелиный карантин

Депутаты Госсобрания - Курултая РБ на заключительном перед летними каникулами заседании приняли поправки в Закон «О пчеловодстве», согласно которым для всех ввозимых на территорию республики пчелиных семей и маток неизвестного происхождения из других регионов и стран будет вводиться карантин.
Опасные тенденции
- Сейчас на рынке меда следует отметить две тревожные тенденции. Во-первых, это увеличение контрафактной продукции под названием «Башкирский мед», которая производится в Узбекистане, Таджикистане и Украине и соответствует российским ГОСТам, но не обладает особыми свойствами. Во-вторых, проникновение на территорию республики инфекционных и инвазионных (паразитарных) болезней медоносных пчел, таких как акарапидоз, американский гнилец, европейский гнилец, варроатоз. В первую очередь это связано с завозом пчелосемей из других регионов и из-за рубежа, - заявил спикер республиканского парламента Константин Толкачев журналистам. - Карантинные мероприятия должны сдержать процесс распространения болезней пчел на территории республики. Законопроект нацелен на сохранение генофонда пчел башкирской породы, создание оптимальных условий для их разведения в чистоте, снижение случаев заболеваний.
Поправки делаются и для сохранения аборигенной бурзянской пчелы и бортничества. Бурзянская пчела - природная популяция подвида темной лесной пчелы, сформировавшаяся в суровых условиях горно-лесной зоны Южного Урала. По мнению некоторых экспертов, она зимостойка, агрессивна, способна в короткие сроки собрать мед с липы и с определенных растений, у нее высокая яйценоскость и устойчивость к болезням. В настоящее время в Башкортостане насчитывается около 80 действующих бортевиков - и самое печальное, что наблюдается тенденция к сокращению ее численности.
Главным инициатором внесения поправок в законопроект стал генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов.
- О полном запрете ввоза пчел из других регионов речь не идет, главное - оградить их от болезней. Самый верный способ - отправлять привозных пчел на карантин в специальные зоны, - считает Ишемгулов. - Там их исследуют, и, если все окажется в порядке, разрешат к ввозу.
Нежелательный путь
- Вносимые поправки, возможно, преследуют благие намерения, но куда они ведут, мы все помним. Они идут вразрез с сегодняшней ситуацией в башкирском пчеловодстве и окажутся либо вредны, либо, скорее всего, бесполезны - время покажет, - считает заведующий лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики УНЦ РАН, доктор биологических наук, профессор Алексей Николенко. - Исследования моей лаборатории показали, что в зимовку 2014-2015 потери пчелиных семей в РБ составили 27%, в зимовку 2016-2017 году - уже 37 %. И гибнут не только гибриды или завозные пчёлы - в этом году в РБ погибло 76-80% бортевых чистопородных аборигенных пчёл. Таким образом, ежегодно для восстановления численности медоносной пчелы требуется около 100 тысяч пчелосемей. Ни племзавод БНИЦ по пчеловодству и апитерапии, ни кто-либо ещё такого объёма аборигенной пчелы и близко не воспроизводит. Более того, численность семей племзавода вопреки российским и международным стандартам в поправках к закону снижена с 5000 до 1600 семей, что не только дополнительно снизит продуктивность предприятия, но и исключает сохранность генофонда «башкирской пчелы» в течение продолжительного времени. Метод удвоения пасеки за счёт отводков не всегда спасает, особенно в такой холодный дождливый год, как этот. А как быть тем, у кого вся пасека погибла (таких много) или начинающему пчеловоду, для которого пчеловодство остаётся единственным доступным доходом? Где взять пчёл? Учитывая сказанное, очевидно, что без завоза (если его кто-то в состоянии будет контролировать) численность пчелиных семей будет с каждым годом сокращаться. Это приведёт к падению производства мёда. В РБ действительно производилось в среднем 6000 тонн товарного мёда, однако в 2016 году его производство уже снизилось до 5000 тонн. Тенденция очевидна. Рынок РБ не почувствовал этого снижения, потому что место башкирского мёда сразу же занял менее качественный завозной и сахарный фальсификат. Таким образом, ограничивая ввоз пакетов, но ничего не делая для развития пчеловодства в Республике, не помогая решать ключевые проблемы, авторы поправок способствуют снижению как количества, так и качества башкирского мёда. Однако, скорее всего, контроль завоза пчёл будет проводиться от случая к случаю, ничего не меняя в реальности, но позволяя сохранять видимость спокойствия. В Краснодаре, например, почти полностью перешли на пакетно-убойное пчеловодство: весной закупают пакеты в Узбекистане, летом от семьи получают мед (и деньги за опыление подсолнечника - это первый в России регион, который платит пчеловодам за это), осенью все насекомые уничтожаются. В следующем сезоне все повторяется. Это очень нежелательный путь для пчеловодства, но это реальность, к которой республиканское пчеловодство подталкивает бездеятельность БНИЦ ПА.
От чего гибнут пчелы?
Весной 2017 года пчеловоды стали сообщать о массовой гибели пчел: на некоторых пасеках до 100% от общего количества. Появилась информация о новом опасном вирусном заболевании, но вскоре она была опровергнута специалистами и учеными. Тогда панические слухи были развеяны ветеринарной службой. Провели весеннюю ревизию пчел, по итогам которой их гибель составила 4,6%.
- Это несколько больше, чем в предыдущие годы, но показаний для введения карантина нет, - сообщил начальник Башкирской республиканской ветеринарной станции, доктор биологических наук Андрей Белов. - В прошлые годы гибель пчелосемей не превышала одного процента от общего числа. Среди причин - не только вирусы, но и паразиты, погода прошлого года, человеческий фактор. Все это необходимо рассматривать в комплексе.
В настоящее время в республике стоит задача улучшения диагностики и внедрения новых методов лечения, применения более безопасных для пчел препаратов и приобретения тест-систем, которые позволят диагностировать вирусные болезни. Кроме того, в регионе работает ветеринарная лаборатория, оснащенная дорогостоящим ПЦР-оборудованием, которое способно диагностировать все вирусные болезни пчел.
Также Амир Ишемгулов сообщил, что виновником массовой гибели пчел на некоторых пасеках в республике после зимовки 2016-2017 стал клещ варроа. «Число погибших пчел в пределах многолетних норм, ситуацию нынешнего года нельзя назвать чрезвычайной. При обследовании пасек, на которых зафиксирована массовая гибель, было обнаружено высокое поражение пчел варроатозом», - сказал он.
По мнению Алексея Николенко, прошлый год в целом был тяжелым для пчел. Лето было малоурожайное, многие насекомые ушли в зиму «голодными», со слабо развитым жировым телом. Зима была крайне долгая и суровее двух предыдущих. По нашим данным, потери и в прошлые зимы составляли 26 процентов по республике к зиме 2014-15».
- Сейчас распространены спорные утверждения, что, например, среднерусская пчела устойчива к болезням, а погибают только привозные, «гибриды», «метисы», - говорит Алексей Николенко. - Это не так. В нынешнем году в заповеднике «Шульган-Таш», где обитает естественная популяция темной лесной пчелы (бурзянская) была зафиксирована гибель 80 процентов от общей численности, а в заповеднике «Алтын Солок» - 76. Другими словами, причин высокой заболеваемости и смертности насекомых очень много, и чистопородность от болезней не защищает.
Розалия ВАЛЕЕВА.
КОРЗИНКА
По данным Минсельхоза, в регионе насчитывается около 354,5 тысячи пчелосемей. В 2016 году было получено 11 тысяч тонн меда, в том числе около шести тысяч тонн - товарного. Центром бортевого пчеловодства считается заповедник Шульган-Таш, вокруг которого создана охранная зона.