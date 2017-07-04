Доехать до большой земли

Приватизация участков, электрификация, обустройство мусорных ям и контейнеров, контроль за работой председателей – проблемы, копившиеся десятилетиями, были подняты на I съезде садоводческих обществ в 2016 году и весной – круглом столе, устроенном Общественной палатой. Один из острых вопросов – транспорт.Чтобы припасть к заветным грядкам, дачникам приходится преодолевать десятки километров по суше, а иногда и по воде. Несовершенство дорожной инфраструктуры и растущие тарифы вызывают недовольство многих.Автобусом…- Много лет езжу в Осоргино на автобусе 126-го маршруте и возмущена расписанием, - говорит Раиса Мухамедьянова. – Еще два года назад проезд стоил 52 рубля, а теперь – 67. Но при этом количество рейсов сокращается. Раньше автобусы ходили в среду, пятницу, теперь только в выходные.Традиционно такая услуга владельцам пригородных дачных участков оказывается предприятием с мая по октябрь. Это направление «Башавтотранса» является социальным, поскольку большинство садоводов — пенсионеры. Все они пользуются льготным проездом, отвечает пресс-служба предприятия.- Перед открытием нового маршрута изучается пассажиропоток и безопасность, - рассказал журналистам начальник отдела координации деятельности предприятий транспортного комплекса Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Рамзис Искандаров. – Ради нескольких пенсионеров невозможно пустить автобус. А деньги, которые выделяются из регионального бюджета, компенсируют только часть расходов объединения.Претензии есть и к электричкам. Так, проезд Кандры - Туймазы стоил в прошлом году – 126 рублей, а сегодня уже 289.Электричкой…Генеральный директор Башкортостанской пригородной пассажирской компании Игорь Поляев считает, что существующий тариф должен быть в три раза выше, чтобы электрички стали самоокупаемыми. 500 млн рублей, которые железнодорожники получают от местных властей для компенсации проезда льготников, недостаточно.Проблемы были и с канатной дорогой, которая заработала весной этого года после капитального ремонта. С помощью нее садоводы и жители поселков Карпово, Елкибаево и Дудкино теперь могут добраться к паромной переправе через реку Уфу.На ее восстановление из бюджета города было выделено 2 миллиона рублей. Вопрос о ремонте обсуждался в ноябре 2016 года на публичных слушаниях по бюджету города, и депутаты Горсовета поддержали инициативу жителей города и выделили деньги на ремонт. Однако вплоть до марта 2017 года ремонт не был сделан. После обращения к председателю Горсовета Валерию Трофимову вопрос был взят под контроль, и ремонт завершили.Стоимость билета в этом году не поменялась – 45 рублей, а при оплате транспортной картой – 35. Льготным категориям граждан (пенсионерам, школьникам, студентам) «путешествие по воздуху» обойдется всего лишь в 20 рублей. Дети до 5 лет могут пользоваться канатной дорогой бесплатно. Единственное сожаление вызывает, что нельзя при этом воспользоваться социальной картой Башкортостана.Катером…К началу навигационного периода, совпадающего с дачным, «Служба речных переправ» подготовила 8 самоходных и 5 несамоходных судов. Ею содержатся 6 пассажирских и 1 грузовая паромные переправы. На реке Уфе - пассажирские паромные переправы «ДОК-пассажирская», «Сипайлово», «Трамплин», «Дудкино», а также грузовая переправа «ДОК». На реке Белой - пассажирские паромные переправы «Чесноковка» и «Козарез».- Режим работы данных переправ и расписание движения оптимизированы под существующий пассажиропоток и потребности горожан, - сообщил директор МБУ «Службы речных переправ» Уфы Сергей Сергеев.В 2016 году «Службой» перевезено 595 тысяч пассажиров и более 21 тысячи единиц автотранспортной техники. Количество платной категории пассажиров составило 195 тысяч человек, а пользующихся льготными билетами – 271 тысяча, по Единому социальному проездному билету – 129 тысяч.С июля 2016 года персоналом учреждения стал обслуживаться пассажирский внутригородской маршрут внутреннего водного транспорта «Дудкино – Зеленый Мыс» протяженностью 5 километров. На данной линии утвержден тариф в размере 32 рублей с обычного пассажира и 16 по льготе. На маршруте применяется и социальная карта.Закрытие сезона навигации планируется 16 октября, но в зависимости от погодных условий и от судоходной обстановки дата может измениться.Зиля БАДРИЕВА.