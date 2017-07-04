Когда починят фонтан с журавлями

Вплоть до последних дней погода нас особенно солнцем не жаловала, а почти ежедневные ливни как-то отвлекли внимание горожан от столичных фонтанов. Поэтому и закрытие на профилактический ремонт одного из наиболее известных и оригинальных из них (у Конгресс-холла) прошло незамеченным.
Как сообщают в «Горзеленхозе», отвечающем за эксплуатацию столичного фонтанного хозяйства, объект был закрыт на диагностику. А ввиду того, что он является одним из символов столицы, то и работы были проведены буквально за один день.
Всего же на обслуживании у «Горзеленхоза» сегодня 19 фонтанов. Очистка их от мусора и грязи насосным оборудованием проводится ежедневно, смена воды, техническое обслуживание и профилактические работы – дважды в месяц.
До недавнего времени самым старым из действующих считался фонтан у Дворца молодежи УГНТУ. Он был построен еще в 1956 году и изначально представлял собой круг диаметром шесть метров. Однако после реконструкции в 70-х годах его чаша стала прямоугольной, вытянулась на десять метров, а на дне появилось изображение семи китов. А два года назад его вновь реконструировали, и на его месте появился новый, «музыкальный», который сразу же стал центром притяжения для жителей Черниковки. Музыкальное сопровождение с отрегулированной громкостью включается три раза в сутки и длится полчаса. Совсем недавно мэрия столицы запустила акцию «Предложи свою музыку для фонтана». Горожане тут же откликнулись – поступило более 170 предложений композиций в различных музыкальных жанрах. Большинство отдало предпочтение композициям отечественных исполнителей, предложили включить в эфир песни на русском и башкирском языках. В плейлист предлагали включить таких исполнителей, как Поль Мориа, Земфира, Василя Фаттахова, Юрий Шитов, Imagine Dragons и даже Элвина Грея.
Еще два любимых уфимцами фонтана пока еще ждут своего часа. Это - знаменитые «Танцующие журавли» у ГДК и огромная чаша у культурно-досугового центра (бывший ДК «Химик»). Со вторым фонтаном в последнее время стала появляться некоторая ясность. Он будет реконструирован и превращен в светомузыкальный. Как сообщил заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Ренат Лутфрахманов, в настоящее время разработанная проектно-сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ уже прошла государственную экспертизу. А вот с «Танцующими журавлями» ситуация усугублялась тем, что на его месте уже почти десять лет стоит объект в виде недостроенного четырехэтажного здания ресторана.
Как сообщил нам заместитель начальника Управления земельных и имущественных отношений Юрий Танюкевич, в настоящее время исходно-разрешительная документация на объект и право землепользования направлено в МБУ «Служба заказчика и технического надзора за благоустройством». В ней содержатся требования по сохранению фонтана и благоустройству прилегающей территории. Технически, как подчеркнули в администрации, фонтан можно запустить уже этим летом, но в связи с погодными условиями решили перенести его пуск на следующее лето.
Кстати, восхищаясь сложной геометрией прохладных струй, мы частенько забываем о том, что изначально в нашем городе эти объекты появлялись не только с декоративной целью. Фонтаны с древних времен служили для охлаждения систем циркуляции воздуха и технической воды в больших помещениях. Поэтому они появлялись у каждого крупного Дворца культуры или производственного объекта. Сегодня же назвать точное количество действующих фонтанов в нашей столице, пожалуй, не сможет никто, потому многие из них действуют на территориях торговых центров или закрытых производственных площадях.
Владимир ГЛИНСКИЙ.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.