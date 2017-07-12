Zainetdin на все руки

Звуки курая, кубыза и других красивых, но неизвестных мне народных инструментов, искусно вплетенные в знакомый фон электронных ритмов, - так звучит этно-шоу-проект Zainetdin, недавно поразивший уфимцев и гостей фестиваля «Сердце Евразии». И не только звучит, но и танцует и даже делает сальто-мортале - словом, идет на все, чтобы завести публику. Каждая из молодых звезд башкирской эстрады, украсивших собой II Открытый межнациональный форум «Башкирская молодежь приглашает друзей» в Илишевском районе - Раис Кангильдин, Лиана Хабибуллина, Саит Саитгалин - умеет зацепить и «раскачать» зрителей. Но даже на фоне знаменитых мультиинструменталистов «Йатаган» и монстров башкирского рока «Аргымак» шоу-проект Загира Зайнетдинова не пропустишь и ни с кем не спутаешь. Собственно, к этому он и стремится - к новизне, непохожести на других, черпая вдохновение как в народной музыке, так и в остромодных радиохитах.
- Я вырос в музыкальной башкирской семье. Знаю все мелодии курая наизусть, мой дядя - знаменитый кубызист Миндигафур Зайнетдинов. Сам играю примерно на десяти инструментах: кроме курая, думбыры, славянской жалейки, армянского дудука, турецкой зурны, освоил разные виды варгана, ведь кубыз - башкирский вариант данного инструмента, а есть еще алтайский, якутский, венгерский, белорусский, камбоджийский… В последнее время я много путешествую и выступаю: на Алтае, Всемирном фестивале кочевников в Киргизии, этнофестивале в Турции. И везде покупаю местный народный инструмент и начинаю играть на нем - например, из Турции привез зурну. Также я слушаю актуальную, современную музыку, проще говоря, все хиты - от композиций диджеев Армина ван Бюрена и Хардвелла до Димы Билана, Сергея Лазарева и группы Black Star: они задают тренды, а я хочу, чтобы меня слушала молодежь.
Путь Загира к проекту не был коротким: отделение режиссуры на актерском факультете Уфимского института искусств («Это чтобы видеть происходящее со стороны», - поясняет он), работа в Театре танца Стерлитамака, занятия с композитором Рустамом Гизатуллиным, сезон в театре-студии Айдара Галимова… Все - в копилку, ведь, как говорят, чтобы стать звездой, нужно отбарабанить свои 10 тысяч часов. И в шоу Zainetdin старинные народные мотивы, включая и горловое пение (тоже своего рода универсальный язык, в отличие от песен на каком-либо наречии) - звучат неожиданно и свежо.
- На каждый инструмент я делаю отдельную композицию, причем в разных стилях: RnB, поп-музыка, клубная, хаус, добавляю различные танцы - народные и современные, - говорит музыкант (он может выступать как в одиночку, так и с танцорами), акробатику, световое шоу.
Словом, он старается уйти от традиционного восприятия игры на народных инструментах - и в то же время на сцене только успевает менять один на другой, да так, что не оторвешься. А сейчас планомерно идет к созданию сольного альбома.
А мы, собственно, и не сомневались, что сочетание этники и современности таит бездну возможностей. Так что ждем от Загира новых открытий!
Екатерина КЛИМОВИЧ.