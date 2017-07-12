Подростки тоже хотят работать

С 1 июля в силу вступили поправки в Трудовой кодекс, которые позволяют подрабатывать школьникам старше 14 лет не только во время каникул, но и совмещая с учебой.
Раньше работающие подростки были защищены слабо. Начальник мог обмануть и с зарплатой, и заставить переработать. Зато теперь ТК обязал не только заключать с юными сотрудниками трудовой договор, но и предоставлять им ежегодный оплачиваемый отпуск.
К тому же ограничивается продолжительность рабочей недели и дня, необходим медосмотр за счет предприятия до приема на работу, запрещено привлекать несовершеннолетних к тяжелому и опасному труду, заставлять выходить в ночные смены, сверхурочно, отправлять в командировки. Кстати, если 16-летний подросток устроился на постоянную работу, то уволить его по собственной инициативе нельзя.
Конечно, для подростков, желающих иметь карманные деньги, и их родителей эти условия только на руку. Но как отнесутся к новшествам предприниматели?
Как сообщил нам заместитель директора городского Центра занятости Николай Окунев, работодатель не очень охотно берет под свое крыло несовершеннолетних сотрудников. Сдерживают повышенная ответственность, которую приходится за них нести, в свою очередь – сложно доверять работнику, который еще пребывает в детском возрасте, да и невыгодно иметь с ним дело из-за ограниченного трудового дня. Поэтому пока предложение превалирует над спросом, что подтвердила недавняя ярмарка вакансий для молодежи.
Уфимским подросткам в основном предлагают стать курьерами, продавцами мороженого, промоутеров.
- Летние ярмарки вакансий – лишь одно из направлений. Также в городе действует программа занятости подростков в свободное от учебы время. Здесь речь идет не только о каникулах, а о круглогодичном трудоустройстве, - пояснил Николай Петрович. - По этой программе зарплата формируется из поддержки Управления образования администрации Уфы и Центра занятости. Ребятам предлагают подработать на пришкольных участках, летом, как правило, озеленение, зимой – уборка территории от снега. С начала года программой охвачены 4000 школьников.
Альбина ЗУБАРЕВА.