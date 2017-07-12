Ради человека

- Я выросла в сельской местности и хочу, чтобы сын тоже рос на природе, а не дышал городским смогом. Поэтому мы построили дом в Чишмах: рядом - лес, недалеко озеро, - рассказывает моя знакомая Марина Хайбуллина.
Детство на чистом воздухе, конечно, хорошо, но важно еще, чтобы родители неплохо зарабатывали. Местный уровень зарплат супругов не устраивает - оба трудятся в Уфе.
Собственно говоря, сегодня Чишмы входят в состав Уфимской агломерации. Столица республики, как и другие города-миллионники по всему миру, вступила в новый этап развития, означающий еще большую концентрацию человеческого капитала и всевозможных ресурсов. Однако новый уровень эффективности (47 процентов мирового ВВП производится в 300 крупнейших агломерациях, которые становятся драйверами экономики своих стран) сопряжен и с новыми вызовами. Агломерация - не просто расширение границ и вовлечение населения окрестных поселков в орбиту городской занятости. Что нужно делать, чтобы новая форма города работала эффективно, а ее жители чувствовали себя комфортно? Об этом рассказывает Рамиль Баймуратов - профессор, кандидат архитектуры, урбанист и глава недавно созданного Центра стратегических разработок, градостроительных исследований и проектов при Архитектурно-строительном институте УГНТУ.
- В республике на данный момент имеются три агломерации: Уфимская, Стерлитамакская и формируется Нефтекамская, вместе с Янаулом и Агиделью. Уфимская - моноагломерация, в отличие от Стерлитамакской, в которую входят Ишимбай и Салават, подтягивается и Мелеуз.
- Чем определяется, какие окрестные поселки относятся к агломерации, а какие - уже нет?
- Есть зоны транспортной доступности - 30-минутная, часовая, полуторачасовая. За какое время жители периферийного населенного пункта смогут доехать до работы, больницы, фестивальной площадки, поработать/посетить и уехать обратно? Для крупнейших городов расчетной считается полуторачасовая доступность, для Уфы - пока 60 минут. Поэтому наша агломерация включает в себя не только Благовещенск, но и Кушнаренково, и Языково, и даже доходит до Толбазов. И рано или поздно, хотим мы того или нет, Уфимская и Стерлитамакская агломерации сольются в едином хозяйственном процессе и когда-нибудь образуют мегалополис, подобный тому, который возник на атлантическом побережье США от Бостона до Вашингтона.
Естественно, прежде чем давать характеристики, делать выводы и предложения, мы изучили Большую Уфу с разных сторон: население, занятость, структура промышленности, транспортные потоки, ресурсы. И продолжаем изучать.
- Какие процессы происходят сегодня?
- 50 процентов всех транспортных потоков сегодня заезжает в Уфу с южного направления - по мостам у Монумента Дружбы. Это гигантский дисбаланс. Идет этап субурбанизации: не превращение сельского населения в городское, а выезд второго на более дальние рубежи. Возникают поселки-субурбии - чистые спальные районы, откуда путь на работу только один - в центр. Естественное решение, которое из всего этого вытекает - создавать новые предприятия, рабочие места в пригородах, причем с учетом имеющейся специализации, выносить туда все непрофильные производства.
- Нужно ли усиливать самостоятельность развития частей агломерации. Как этого добиться?
- Мы говорим, например, что в Чишмах есть сахарный завод и хладокомбинат, и предлагаем развить здесь агропромышленный пищевой комплекс. Чишмы, Языково, Кушнаренково можно превратить в агроцентры, тем самым оттягивая от столицы часть миграционных потоков, минимизируя транспортные затраты. Кармаскалы - на пути к Южному Уралу, там леса, горы, там стоит заняться другим направлением: лесозаготовками и лесопереработкой. Сюда, например, мог бы переехать уфимский фанерно-плитный комбинат…
Но самое главное - должен быть единый план, единая стратегия развития агломерации, знание того, к чему должны прийти через пять, десять, двадцать лет. Чтобы, когда придет инвестор, было сразу понятно, какая площадка подходит именно для этого производства - и там уже были хорошие дороги и прочая инфраструктура. И было ясно, где новые предприятия создавать больше нельзя - например, Белая в районе Уфы уже не может переработать больше стоков промышленных предприятий, чем сегодня. Мы предлагаем создать такой план. А когда он появится, можно говорить и о централизованном государственном финансировании проектов.
- А что происходит, когда город растет без плана?
- Возникает, например, поселок Зубово, рядом - заводы керамической плитки, трансформаторный, стройматериалов, а за ними - снова жилая застройка. И предприятиям расширяться некуда, и Зубово - уже не поселок «на чистой природе».
- Как же Большая Уфа будет развиваться дальше?
- Пока что она представляет собой радиально-лучевую агломерацию: как говорится, все дороги ведут сюда. Стерлитамакская, напротив, линейная: она сформирована вдоль одной магистрали. Однако Уфа тоже будет расти линейно. Дело в том, что большинство населения республики - почти половина из 4,5 миллиона - сконцентрировано на оси: Кумертау - Уфа – Нефтекамск, представляющей полосу шириной в 40 километров - зону, из которой можно быстро подъехать к магистрали и уехать в столицу. Как только мы создаем хорошую скоростную дорогу, полоса начнет автоматически расширяться. А одно из наших предложений - как раз построить монорельсовую дорогу от Булгаково до Благовещенска, с четырьмя остановками: Монумент Дружбы - Трамплин - Сипайлово – Черниковка, что увеличит мобильность населения и разгрузит улицы от легкового автотранспорта.
Усилит тенденцию к линейности и строительство автодороги Москва - Екатеринбург. Она пройдет по северу Башкортостана - через Нефтекамск, Янаул, от нее возникнет новая ветка до Уфы. В результате всего этого мы создадим единую урбанизированную зону через всю республику, но это не значит, что она вся будет застроена, это значит, что люди, живущие в ней, будут иметь равный доступ, к любым возможностям. Ведь главное, для чего мы планируем и строим - не возникновение новых объектов, а развитие человеческого потенциала. Чтобы человек, проживая, скажем, в Воскресенске, не добирался несколько раз в год до уфимского аэропорта и не летал в Сургут, а мог бы сесть на электропоезд скоростью 250 километров в час и каждый день ездить в Стерлитамак, Уфу, Благовещенск, Нефтекамск и там найти (или создать) себе хорошую работу. Так происходит в Японии: между городами и периферией курсируют электропоезда - люди каждый день отправляются на работу за 300 километров, а вечером возвращаются обратно. Если у нас любой человек мог бы доехать до Уфы, Нефтекамска, Янаула за час - представляете, какой ресурс мы могли бы использовать для экономического развития?
Екатерина КЛИМОВИЧ.