Неразглашенная тайна

- По улице 50-летия Октября территория, прилегающая к зданию налоговой инспекции и супермаркету «Матрица», хорошо заасфальтирована. Но проезд, ведущий к бульвару Ибрагимова, находится в плачевном состоянии и больше напоминает лунный пейзаж. Каждый раз, проезжая здесь, переживаешь, что автомобиль не выдержит дороги и сломается тут же, - пожаловался в редакцию наш читатель Валерий Рудов.
На нашем фото «До» видно, что проезд между торговым центром «Три кита» и ОАО «Башкирэнерго», ведущий к бульвару Ибрагимова, действительно усеян ямами, диаметр некоторых достигает четырех метров. На опасном участке часто застревали водители. Также снимок зафиксировал: пешеходы после дождя вынуждены идти по обочине, так как посреди дороги образовалось озеро.
Так кто же должен залатать дыры? С этим вопросом мы обратились в Управление земельных и имущественных отношений города.
- Данный участок находится в долевой собственности юридических и физических лиц. Его конфигурация отражена на публичной кадастровой карте. В соответствии с нормами действующего законодательства бремя ответственности за содержание и использование земли лежит на собственниках, -
пояснил заместитель начальника Управления Эдуард Сардаров.
Однако ответ этот расплывчат. И выяснить, кто именно отвечает за проблемный участок, оказалось трудно. В вышеупомянутом Управлении поделиться с нами более подробной информацией отказались, сославшись на конфиденциальность данных.
- Данные сведения – персональные данные, которые мы не разглашаем, - сказал главный инженер Управления Рим Галлямов.
Зато на наше обращение отреагировали в администрации Советского района. Управлению по содержанию и благоустройству был выдан наряд-задание на проведение текущего ремонта проезда.
Если честно, мы думали, что он состоится не раньше следующего года. Однако были приятно удивлены, увидев на разбитой дороге технику. За пару дней на участке от бульвара Ибрагимова до автомойки был уложен новый слой асфальта. И теперь ходить и ездить здесь – одно удовольствие.
Однако напротив автомойки колдобины остались. Настолько глубокие, что автомобили разбивают здесь подвески.
Так кто же должен теперь завершить начатое? С одной стороны дороги располагается автомойка, рядом торговый комплекс «Три кита» и «Уфимские бани», за забором - корпус «Башкирэнерго». Иначе ситуация просто анекдотическая: с краю дорогу залатали, а середину оставили, то есть живем по принципу «моя хата с краю»?