Финиш – 1 сентября

- Хочешь на крышу посмотреть? Садись с нами, прокатим. Мы как раз выкладываем кирпичом вентиляционные шахты. Рубероид уже настелили, - улыбаются монтажники «Строительного управления-10».
И бассейн в придачу
Электроподъемник поднимает их на кровлю строящегося лицея № 161. Меня с собой не взяли – все же опасно. И внизу есть, на что посмотреть. Лицевая часть учебного корпуса уже полностью готова. Но за углом открывается другая картина: экскаватор ровняет ковшом насыпь, чуть поодаль КамАЗ выгружает грунт. Повсюду работают люди: геодезисты, фасадчики, сварщики.
- Снаружи, как видите, ведется облицовка бессерной плиткой. Для чего прорыта траншея? Монтируем канализационные и водосточные трубы. Они будут соединены с уже имеющимися в квартале «ветками», - говорит мастер Ратмир Януров, - причем хозяйственный блок думаем подключать отдельно.
Так называется коробка, под крышей которой будут проходить уроки труда. А еще разместятся гараж и мастерская. Внимание привлекают укладчики, «одевающие» цоколь главного здания в плитку. Линия выкладки – более чем в метре от земли. Ниже чернеет гидроизоляционным покрытием бетон фундамента. Становится ясно, почему завезено столько земли – уровень будут поднимать. «Почвенные воды залегают близко к поверхности. Потому и добавляем грунт. Нужно досыпать еще тысяч десять тонн», - продолжает Януров.
Миновав дверной проем, попадаю в спортивнй корпус. Стены коридоров уже выровнены. Осталось «спрятать» провода, застелить линолеум, отделать потолки... В обоих спортзалах трудятся мастера кисти и шпателя. Зато бассейн почти готов. Спустившись в пока еще пустую чашу, шагами меряю длину: метров тридцать с лишним. Дно постепенно уходит вниз, но не слишком глубоко. Тут же, по периметру, располагаются душевые и комнаты для переодевания. Правда, пока без оснащения.
Следующая часть – та, где будет столовая. По массивным рукавам вентиляции угадываю кухонный блок. Здесь все примерно также, только стены блестят кафелем. Обобщая, можно сказать: работы ведутся в хорошем темпе, прогнозы у строителей вполне оптимистичные. По их словам, основной объем уже выполнен на семьдесят процентов.
Лицей на улице Амантая
- Одной из наших изюминок, безусловно, станет футбольное поле 90 на 60 метров, а искусственное покрытие будет соответствовать всем стандартам, - рассказывает директор лицея № 160 Ильнур Салихов, - также запланированы волейбольная и баскетбольная площадки.
Строящийся в микрорайоне Колгуевский образовательный комплекс рассчитан на 825 учеников. Постигать азы наук школьники разных возрастов будут отдельно, в пяти зданиях: младшее, среднее и старшее звено.
- Особо скажу о кабинетах химии и биологии. При их обустройстве большой упор делаем на базу для проведения опытов. То есть создадим лабораторию, в классах поставим специальные островные столы. Это требует увеличения площади. Потому в биологическом лекториуме доведем ее до ста квадратов, - продолжает Салихов.
Из технических новшеств он отметил также системы видеонаблюдения и контроля доступа, что поможет исключить проникновение посторонних. А ученики и учителя получат карточки допуска. Увидеть все это в действии получится никак не ранее сентября. А как продвигается строительство сегодня?
…Черное асфальтовое крошево уложено совсем недавно. Пешеходная дорожка бежит с горы, обрамляя возводящуюся спортплощадку. Местность здесь специфическая, перепады высот достигают нескольких метров. Разумеется, ее пришлось выравнивать. Объемы завезенной песчано-гравийной смеси затрудняются назвать даже сами строители. Но представить их можно: высятся горы щебня, который еще предстоит уложить.
Сейчас центр активности – внутри зданий. Интересен подход к утеплению стен: минеральная вата положена между двумя слоями кирпича, щели будут залиты монтажной пеной.
Чуть дальше, в холле, рабочие «болгаркой» режут стекло. Как оказалось, это – прозрачные стены будущей раздевалки.
- Общая площадь объекта достигает 1500 квадратов. Работает 20 единиц техники, а людей – в шесть раз больше. Две трети от плана мы уже выполнили. Коммуникации и отопление подвели еще в прошлом году. Сейчас трудимся в две смены. Думаю, что к сентябрю объект сдадим, - резюмирует прораб ООО трест «БГС» Сергей Каледин.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.