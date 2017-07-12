Гибель в наушниках

Смерть 21-летнего мужчины на железнодорожных путях всколыхнула Уфу.
Капюшон на глаза, наушники - и, не глядя, через шоссе – такое мы видим ежедневно. Взвизгнули тормоза, водитель погрозил кулаком, молодой человек пошел дальше. Но железная дорога такого не прощает. Тормозной путь стальной махины в несколько сотен тонн при экстренном торможении – почти километр. И если ты спиной к поезду и сигнала не слышишь - шансов нет.
Рано утром 7 июля молодой человек вышел из своего дома. Все складывалось замечательно: в 21 год у него уже образовалась семья, родился ребенок. Он поцеловал жену и накинул вакуумные наушники, с которыми не расставался. Громкая музыка добавляла ощущения полноты жизни. То, что она может враз оборваться, в голову не приходило.
… Уже в 07.50 в диспетчерскую службу линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что состав сбил молодого мужчину. По словам очевидцев, парень перешел пути в наушниках в неположенном месте и повернулся спиной к поезду. Его приближения он не слышал.
- Увидев человека на путях, машинист подал предупредительный сигнал и тут же включил экстренное торможение, но было поздно. Пассажирский состав сообщением «Москва - Челябинск» шел с обычной скоростью 80 км в час и не должен был притормаживать на перегоне. Машинист знает, что на рельсах не должно быть никого кроме путевых рабочих, которые хорошо проинструктированы. Если он будет сбавлять скорость на таких небольших станциях, как «Спортивная», которых на ветке сотни, - сорвет все графики, - прокомментировал пресс-секретарь Башкортостанского территориального управления Куйбышевской железной дороги Андрей Савельев. – На станции «Спортивная» переход наземный, оборудован современным светофором, на котором задолго до поезда включается предупредительная свето-звуковая сигнализация. Согласно техническим требованиям переходы имеют резинокордовый настил, чтобы люди не поскользнулись. Но они продолжают переходить там, где опасно.
Подобная трагедия случилась на станции Стерлитамак весной. 29-летний парень был сбит грузовым поездом в 11 часов дня. Буквально в нескольких метрах от него находился переход, но он решил сократить путь, и также был в наушниках.
Правоохранители, железнодорожники, инспекторы ГИБДД отмечают, что наушники - опасная примета нашего времени. Тем более для молодых людей и подростков, которые в силу возраста склонны не замечать опасность.
- Часто на городских улицах можно встретить пешеходов и велосипедистов, которые появляются на проезжей части в наушниках. Они могут неадекватно оценить ситуацию, не услышать сигнала водителя. Молодых людей спасает то, что автомобилисты реагируют быстро, - пояснила старший инспектор ОГИБДД Управления МВД России по Уфе Альбина Кадикова.
Почему так прижилось повальное увлечение громкой музыкой?
Главный внештатный специалист Минздрава РБ по медицинской психологии Ирина Хох считает, что это – уже тенденция, некий способ защиты от внешнего мира:
- Музыкальная композиция создает иллюзию предсказуемости спокойствия, управляемости, ведь человек может в любую минуту переключить ее, поменять настроение. Боязнь тишины более свойственна молодому поколению, она начинает переходить уже в зависимость. Звук – самый сильный раздражитель, он может вводить в трансовое состояние, эйфорию.
Как же противостоять череде таких происшествий, как убедить молодых снимать наушники при перемещениях по городу, а тем более – на опасных участках ж/д? Возможно, сработает социальная реклама? Именно из этих соображений мы рассказали вам о сложившейся ситуации.
Ирина ШИПУНОВА.