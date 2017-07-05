Прогулки с мусором

Вопрос, кто пойдет выносить мусор, в селе Зубово, пожалуй, один из самых острых. Ведь для этого понадобится совершить марш-бросок на километр, а то и два до ближайшего контейнера. С чем же связаны эти неудобства? И главное – как с ними справляется население?
Мнение жителей
При въезде в поселок можно увидеть странную картину: вдоль дороги на обочине стоит стройная колонна из 30 контейнеров. Рядом с табличкой «Выбрасывать крупногабаритный мусор запрещено» сидит сторож, флегматично наблюдая за тем, как очередной водитель достает из багажника мешки с отходами. Дело в том, что мусорные баки со всего Зубово, за исключением двух площадок на улицах Школьной и Молодежной, перекочевали в одно-единственное место.
- А что? Почти у каждого есть машина и не так уж трудно, уезжая по делам, прихватить пару пакетов, - говорит охранник.
Однако сельчане, которых каждый день можно встретить в переполненных маршрутках, с ним бы не согласились. Вынос мусора они совмещают с длительной прогулкой на свежем воздухе. Для 70-летней Гузель Ильясовой это стало обычным делом.
- Приходится делать все самой, дети живут в Уфе, а у деда проблемы со здоровьем. Хорошо хоть на улице Школьной баки остались, идти всего минут 10, - оптимистично отметила Гузель Хабибулловна. - Хотя платим 180 рублей в месяц, уж за эти деньги можно было все организовать.
- Многие жалуются, что некуда выбрасывать. Кто-то даже предложил складывать мусор напротив сельсовета, - добавила местная жительница Лариса Аюпова. – Говорить, что у всех есть машины – просто смешно. Благо, если соседи с транспортом, но постоянно просить их неловко. Кто-то умудряется сжигать отходы у себя на участке, и я более чем уверена, что многие просто оставляют их в ближайшем лесу. Боюсь, что начнут появляться несанкционированные свалки, поэтому контейнеры лучше вернуть обратно.
Но мнения на сей счет разделились. И, как оказалось, баки перенесли по просьбе тех же самых жителей, которые были не довольны близким соседством с помойкой.
- Прежде всего это связано с недостатком культуры людей. Почему-то не все могут донести пакет до контейнера, а предпочитают разбросать все вокруг него. Хотя случалось, что и складывать-то было некуда, баки стояли переполненные, - рассказывает местная жительница Файруза Виденеева. – Теперь возим мусор на тачке, что занимает минут 20. Конечно, неудобно, зато на улицах стало чище.
Ответ местной власти
В свою очередь в администрации сельского поселения пояснили, что проблема мусора уже всем набила оскомину, и решать ее приходится постоянно.
- Все дело в плотной застройке. Средняя ширина улицы у нас составляет 30 метров, а согласно СанПиНу контейнерная площадка должна располагаться не ближе 20-и к жилому дому… Поэтому, куда бы мы ни воткнули мусорную площадку, найдутся недовольные. И закон будет на их стороне. В свое время мы уже привлекались к административной ответственности, так что площадки убрали не по нашему желанию, а по предписанию надзорных органов, - говорит заместитель главы сельской администрации Артур Фатхуллин.
И, если раньше вывозом отходов всецело занимались органы местного самоуправления, предоставляя услугу бесплатно, то с недавнего времени обслуживанием населения занимается другое учреждение.
После изменений в законодательстве твердо-бытовые отходы номинально превратились в твердо-коммунальные, и вместе с тем обязанности по контролю должны были перейти к единому региональному оператору. Однако в Башкортостане, как и в других регионах страны, таковой еще не организован.
- Мы уже не имели права расходовать средства на вывоз мусора, поэтому срочно пришлось искать организацию, которая взяла бы эту функцию на себя. Проводили аукцион, и в самый последний день откликнулось только ПЖУ «Нижегородское». Никто больше не захотел работать с населением, самостоятельно ходить по домам, заключать договоры и собирать со всех деньги, - также дополнил Артур Илюсович.
Исполнитель в минусе
Еще одна существенная проблема – нежелание людей платить по счетам. По словам директора ПЖУ «Нижегородского» Владимира Николаева договоры заключили только 60% населения, остальных не устраивают тарифы.
- В октябре мы в срочном порядке приступили к работе, и нас сразу же завалили претензиями и жалобами. На что могу сказать: да, действительно, мы начали работать без лицензии, а иначе бы село просто утонуло в мусоре, - заявил директор ПЖУ «Нижегородское» Владимир Николаев. - И хотя первоначальная сумма была 86 рублей, с подачи сельского совета мы ее снизили до 60-и. Но кого-то и это не устроило, хотят уменьшить тариф до 30-20, а лучше вообще бесплатно, как раньше. Но это уже бессмыслица какая-то, работа себе в убыток. Ведь за солярку, аренду техники и вывоз на полигон бытовых отходов, который находится в Сергеевке, нужно платить, не говоря уже о рабочем персонале. А что касается отдаленности контейнеров, то пусть пишут заявление, мы поставим бак возле дома, и будем забирать мусор оттуда.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото автора.