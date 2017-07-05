Жди меня, и я вернусь

Идет кровопролитная война, определяя выбор между жизнью и смертью целых народов, а в далекой башкирской деревне решается судьба еще не родившегося человека. Хазина не получала весточки от своего любимого шесть месяцев. Но однажды с фронта приходит три письма…
Фильм киностудии «Башкортостан», отражающий взгляд на события более чем 70-летней давности глазами современных молодых людей, на Международном фестивале короткометражного кино «Перерыв на кино» завоевал Гран-при. Его создателям за 30 минут удалось показать драму целого поколения вдов.
До подведения итогов фестивальные ленты, среди которых и «Три письма» режиссера Руслана Юлтаева, прошли зрительскую проверку в нескольких городах России и Европы. К примеру, 9 мая демонстрация фильмов состоялась в Берлине, 10-го в Праге, 12-го в Вене. Все они посвящены Великой Отечественной войне.
Конкурс объединил творцов, пожелавших показать эту тему с разных сторон, тех, кого она волновала и давала новый заряд для философского осмысления прошлого. Награды, традиционно стилизованные под ордена, вручались по пяти номинациям: лучший игровой, лучший документальный, лучший любительский, приз зрительских симпатий и, конечно, Гран-при кинофестиваля.
- Признание и оценка нашей работы столь высоким и уважаемым жюри дорогого стоит. Это говорит о том, что мы на правильном пути, - сказал Руслан Юлтаев. - Хочется еще раз поблагодарить за слаженность и взаимопонимание всех участников съемочной группы и мастерство актерского состава. Главная наша задача сейчас – постараться не остановить этот процесс творческого подъема и с большей тщательностью прорабатывать новые проекты.
Над фильмом «Три письма» также работали сценарист Дамир Юсупов, оператор Рафаэль Сарваев. Главную роль сыграла супруга режиссера Зиляра Юлтаева. Сейчас съемочная группа, а также актеры, снимавшиеся в фильме, почти в полном составе заняты на создании нового художественного фильма «Внеклассный урок».
— Конечно, национальное кино вряд ли можно считать окупаемым продуктом, — признает Руслан Юлтаев. — Его задачи - сохранение родного языка, культуры и памяти об исторических событиях. А в «Трех письмах» мы постарались донести до зрителей главную идею: нет ничего ценнее в этом мире, чем жизнь человека и любовь.
По мнению экспертов, фильм – один из самых успешных проектов республиканского кинематографа, получивший признание уже на нескольких фестивалях и конкурсах. Год назад на Международном кинофоруме «Золотой витязь» в Севастополе он был награжден дипломом в номинации «За актерский ансамбль». Из 400 зарубежных и российских фильмов в основной конкурс игровых полнометражных картин отобрали шестнадцать, в виде исключения - три короткометражки, в том числе и нашу.
Большой резонанс также получила премьера ленты «Из Уфы с любовью» Айнура Аскарова. Комедия была снята на 4,5 млн рублей гранта Министерства культуры РБ и за два месяца проката в кинотеатрах Уфы окупилась примерно вполовину. Все эти факты позволяют надеяться на возрождение национального кинематографа.
Зиля БАДРИЕВА.