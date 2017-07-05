«Не бойтесь, он не кусается!»

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Россия опровергла информацию о блокировании заявления СБ ООН по КНДР Информация западных СМИ о блокировке Россией заявления СБ ООН по ракетному пуску КНДР 4 июля не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь постпредства РФ Федор Стржижовский.

Стало известно время встречи Путина и Трампа в Гамбурге Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Гамбурге в пятницу, 7 июля, во второй половине дня.