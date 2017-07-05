- Ко мне, Туман!
К пожилому уфимцу мчится по парку облако переливающейся на солнце шерсти. Милый, добродушный пес.
- Моя отрада, - теребя его по шерсти, замечает Анзор Аслямович Батыргалеев. Он последние 19 лет трудился на УППО, давно на пенсии. Сын с семьей проживает в другом городе, навещает редко. Для старика Туман не просто четвероногий друг – смысл жизни. Подобрал его щенком. Говорит, что пес все понимает.
В то же время в сквере имени 50-летия Победы гуляют и дети. Им не объяснишь, что пес добрейший. Когда он мчится во весь дух, вполне может напугать ребенка. Любителей собак здесь много, и никто не надевает на них намордники, не держит на поводке. Если прохожий застыл в оцепенении, увидев огромного «алабая», снисходительно бросят: «Не бойтесь, он не кусается!».
Между тем, согласно правилам содержания домашних животных, утвержденным Горсоветом еще в 2005 году, в учреждениях, магазинах и других общественных местах можно находиться с собакой только на коротком поводке и в наморднике. Под другими общественными местами понимаются подъезды, лестничные клетки, городские праздники, пляжи, а также дворы и скверы. Спускать собаку с поводка разрешается только в малолюдных местах.
С другой точки зрения, какой же это «выгул» на поводке и с намордником? Животному нужна активность: бегать, играть. Его нужно воспитывать, дрессировать. Еще сложнее приходится заводчикам и тем, кто занимается дрессировкой профессионально. Только представителей охотничьих пород (а это, например, фокстерьеры и лайки) в Уфе около 2000. Член Федерации спортивно-прикладного собаководства Альфия Курманаева пояснила, что они готовят обращение об изменении правил благоустройства в городе:
- Горожане не довольны, когда видят собак вблизи детских площадок и школ, собаководы в ответ спорят, что им тоже нужно где-то гулять. По мнению Федерации, нужна хотя бы одна спецплощадка на Уфу - для дрессировки, чтобы растить собак-спортсменов, а для любителей они должны быть в каждом районе.
Но будет ли от этого толк? Не каждый отправится с утра на спецтерриторию, когда нужно спешить на работу. На практике получается так: вечером горожане гуляют по полтора-два часа со своим любимцем, а утром на 15-20 минут выбегают во двор, перекладывая при этом на дворников свою обязанность убирать за питомцем. Только самые ответственные берут с собой пакеты и совочки. Между тем, по неофициальным данным, в столице насчитывается более 10 тысяч собак. Если не наши коммунальные службы, что было бы с газонами? Владельцам тоже стоит задуматься о культуре содержания животных.
…В 1999 году проблему выделения площадок пытался решить мэр Фидус Ямалтдинов. Было издано соответствующее постановление, в каждом районе появились огороженные территории. Но потом на их месте выросли высотки. Почему так произошло?
- На фоне уплотнения градостроительной концепции, – пояснил Фидус Аглямович. – Чтобы возродить проект, нужно проработать всю цепочку, отрегулировать нормативно–правовую базу.
- На территориях точечной застройки такие нормы даже не закладываются, - пояснил начальник отдела капитального строительства Советского района Виталий Гайдук. – В иных дворах идут «бои местного значения» за место на парковке, а детям негде поставить песочницу. Что уж говорить о площадке для выгула собак. На такую «роскошь» способны лишь крупные строительные корпорации.
В самом деле, в том же районе есть несколько частных площадок – в рамках застройки по проекту «Умный дом» по улице Бакалинской.
- Понимая, как это важно для комфортного проживания, мы предусмотрели огороженную просторную территорию для выгула домашних любимцев, - прокомментировал генеральный директор строительной компании Роберт Мингазов.
И все-таки дело постепенно сдвигается с мертвой точки. Например, администрацией Ленинского района прорабатывается вопрос об обустройстве соответствующих площадок на земельных участках, высвободившихся в результате сноса аварийного и ветхого жилья. Управление по земельным ресурсам городской администрации намерено выделить места для выгула животных в Октябрьском районе, и первая из них расположится на тропе здоровья «Уфимские липы».
- Территория будет огорожена и оснащена необходимым инвентарем для дрессировок и отдыха. А в будущем, возможно, станет местом встречи собаководов и организации кинологических конкурсов, - сообщил первый заместитель главы администрации Октябрьского района Рустем Гафаров.
Две площадки появились в парке культуры и отдыха Нефтехимиков на углу ул. Боткина - Калинина. Они предназначены не только для выгула, но и тренировки четвероногих. Общая площадь территории - приблизительно 1500 кв м.
- Они имеют ограждения и перегородку. Работают в платном режиме (150 рублей в месяц), вычищены и благоустроены. На тренировочной зоне установлено оборудование для аджилити (комплекс последовательно расположенных препятствий), где можно подготовить собаку к спортивным соревнованиям, – отметили в администрации Уфы.
Также официальным местом для выгула собак считаются бесплатная площадка в жилом комплексе «Полесье» в Инорсе и по ул. Блюхера, напротив Еврейского национального культурного центра «Ор Авнер» (ул. Блюхера, 1/1) по дороге к «Зеленому берегу». Площадь ее - 600 кв. м, имеются ограждения.
Безусловно, в любом современном мегаполисе должны быть места для выгула домашних питомцев, с этим никто не спорит. Другое дело – как их выкроить, особенно в центре, где земля «дороже золота». Но вопрос давно стоит на повестке дня в администрации города и поэтапно будет решаться. Вот только и владельцы не должны забывать, что несут ответственность за животных, а также - за чистоту в парках и скверах.
Ирина ШИПУНОВА.
Фото: Рита ИШНИЯЗОВА.