Кто в доме главный?

Собака, которая не слушается хозяина, может доставить ему много проблем. Чтобы стать компаньоном и другом человека и жить в его обществе, она обязательно должна пройти курс дрессировки.
- Очень важно с самого начала наладить правильный контакт хозяина с собакой, - рассказывает Азат Фатыхов, прапорщик полиции и младший лейтенант-кинолог Центра кинологической службы МВД по РБ. - Чтобы она понимала, что в семейной иерархии, в «стае», живущей в данной квартире, она занимает низшее место - тогда ей и в голову не придет укусить кого-то из членов семьи. Есть поговорка: «Нет глупых собак, есть недалекие хозяева». Такие, которые заводят собаку как игрушку. Но щенок, с которым так забавно играть, вырастает, и к году - я слышал такие жалобы от некоторых знакомых – может начать огрызаться, когда хозяева протягивают руки к его миске. Тем самым пес показывает: «Это мое, и я здесь главный».
На самом деле дрессировку нужно начинать в двухмесячном возрасте. Но и в год, если правильно взяться за дело, все можно исправить. А вот в 4-5 лет характер собаки формируется окончательно – ее еще можно чему-то научить, но основные стереотипы поведения уже не изменишь.
Самое главное - всегда вести себя твердо, не давать слабины. Если пес без спросу лезет на диван или выбегает из квартиры впереди вас – это неправильно. Хозяин, как вожак, должен всегда идти впереди, так что придержите питомца. Также я нередко вижу, как собаки тащат за собой хозяев на туго натянутом поводке. Это тоже показывает низкий уровень дрессировки. Есть команда «Рядом!» - и воспитанный пес идет у вашей ноги, поводок при этом слегка провисает. Он должен повиноваться вам в 100 % случаев. Если не совсем справляетесь сами - обратитесь за помощью, к примеру, в Кинологическую федерацию РБ. Там проводят занятия для собак и хозяев.
В принципе, чтобы обучить щенка основным командам, трех месяцев достаточно, но потом 2-3 раза в неделю нужно закреплять навыки. Многие мои знакомые встают в шесть утра, выходят в лес, туда, где нет людей - и проводят полноценные тренировки.
- А если собаку нужно наказать? Говорят, нельзя бить пса рукой - ведь ею же подносишь лакомство…
- Ни рукой, ни ногой, ни поводком. И вообще если пес делает что-то не так - это ваша недоработка. Следует команда «Фу!» и рывок поводка. Ни в коем случае нельзя наказывать щенка. Если уж вы решили его завести - будьте готовы к тому, что поначалу он может напачкать в доме, что-то погрызть. Почаще гуляйте с ним и хвалите, когда он делает свои дела там, где надо. Дальше его нужно социализировать: ознакомить со всем, что есть на улице и в городе - сначала гулять по двору, потом - остановки, автобусы, троллейбусы. У некоторых питомцев в незнакомой обстановке поначалу проявляются страх, оборонительные реакции.
Но любую собаку можно воспитать так, как вы хотите. От вас требуется прежде всего терпение и твердость. Агрессия может быть как раз следствием недостаточной дрессировки. Если же подросший пес продолжает грызть мебель или обувь - это может происходить потому, что у него очень много энергии и сидеть целыми днями запертым в квартире ему не по вкусу.
По нашему законодательству при прогулке по городу собака должна находиться на поводке и в наморднике. Отпускать без поводка нельзя - всегда может появиться другой раздражитель: кошка, человек, не дай бог, ребенок. Но Уфа окружена зелеными зонами, где можно погулять, позаниматься на длинном поводке.
- А если пса заводят для охраны дома и двора?
- Им тоже необходима дрессировка, иначе они - особенно если это алабай, кавказская овчарка, московская сторожевая - могут в конце концов покусать и хозяев. И воспитать караульную собаку достаточно сложно. Преступника одним лаем не спугнуть. И нет никакой гарантии, что ваш четвероногий охранник действительно его укусит: может полаять, порычать для порядка и скрыться в будке. Собаки, которые долго сидят на цепи и не видят ничего другого, деградируют. Для окарауливания, когда она обследует всю территорию, лучше, чтобы цепь «гуляла» по длинному тросу. Также она не должна брать лакомства, которые преступник будет бросать через забор, вообще ничего от чужого человека, ничего, что валяется на земле, разрешена еда только из миски и из рук хозяина. Все это специально отрабатывается.
Словом, собакой нужно много заниматься, иначе – сплошные неприятности. Есть страны, где, прежде чем завести ее, требуется собрать немало справок и получить разрешение всех соседей по улице. И это не так уж неправильно.
Екатерина КЛИМОВИЧ.