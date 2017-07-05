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Неприятное соседство

Автор: admin от 5-07-2017, 20:31
Неприятное соседство- В нашем доме №54а по улице Российской открыли пивной бар. Перед входом без согласования с жильцами вырубили здоровые красивые деревья. Плюс ко всему рядом находится гимназия №64. Неужели мы должны терпеть такое соседство? - пожаловалась в редакцию наша читательница Светлана Васильева.

Размещение коммерческих помещений на первом этаже жилых зданий давно стало распространенной практикой. Пивные магазины открываются практически в каждом доме. Растет и поток жалоб на них.

- Избавиться от таких «соседей» только потому, что они вам не нравятся, не получится - должны быть законные основания. Причин может быть много, но основными из них являются регулярный шум в неурочное время, мусор и незаконная перепланировка и ремонт, - прокомментировал юрист Виктор Данилин.

В соответствии с решением городского Совета минимальное расстояние от организаций (детских садов, школ, домов творчества, поликлиник) до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в Уфе составляет 25 метров.

- Магазин «Пивмаркет» в зону запрета не входит. По вопросу вырубки деревьев в Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации города направлено письмо. Руководству магазина рекомендовано провести работы по благоустройству прилегающей территории, организовать клумбы и газоны, - сообщил заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Ришат Давлетгареев.

Фото Валерия Шахова.
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Категория: Четверг

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