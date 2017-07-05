Неприятное соседство

- В нашем доме №54а по улице Российской открыли пивной бар. Перед входом без согласования с жильцами вырубили здоровые красивые деревья. Плюс ко всему рядом находится гимназия №64. Неужели мы должны терпеть такое соседство? - пожаловалась в редакцию наша читательница Светлана Васильева.
Размещение коммерческих помещений на первом этаже жилых зданий давно стало распространенной практикой. Пивные магазины открываются практически в каждом доме. Растет и поток жалоб на них.
- Избавиться от таких «соседей» только потому, что они вам не нравятся, не получится - должны быть законные основания. Причин может быть много, но основными из них являются регулярный шум в неурочное время, мусор и незаконная перепланировка и ремонт, - прокомментировал юрист Виктор Данилин.
В соответствии с решением городского Совета минимальное расстояние от организаций (детских садов, школ, домов творчества, поликлиник) до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в Уфе составляет 25 метров.
- Магазин «Пивмаркет» в зону запрета не входит. По вопросу вырубки деревьев в Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации города направлено письмо. Руководству магазина рекомендовано провести работы по благоустройству прилегающей территории, организовать клумбы и газоны, - сообщил заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Ришат Давлетгареев.
Фото Валерия Шахова.