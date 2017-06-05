«Арт-квадрат» - наш Арбат?

В центре Уфы появится уникальный квартал с условным пока названием «Арт-квадрат» по принципу города мастеровых. Его созданием и инвестированием занимается частное лицо, держащее свой проект в тайне.
Речь идет о территории, ограниченной улицами Мустая Карима, Чернышевского, Коммунистической и Ленина. Место примечательно сохранившимися еще здесь памятниками архитектуры, которые инвестор собирается отреставрировать. Точкой притяжения наверняка станет старинная мечеть Хакимия.
- Идея состоит в том, чтобы воссоздать облик 18-го века, - рассказал начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Ленинского района Евгений Белов. – Здесь будет интересно и молодым горожанам, и людям серебряного возраста.
По проекту в квартале расположатся кузня, мастерская художников, кинозал, библиотека, гончарная. Каждый гость сможет найти себе занятие по душе: вылепить горшок, соткать гобелен, выковать вместе с кузнецом подкову на счастье и просто полюбоваться фонтаном и послушать пение птиц.
А пока специалисты приводят в порядок инженерные сети, чтобы создать хороший задел для осуществления дерзких замыслов. Уже начаты изыскательские работы – комплекс экономических и инженерных исследований площадки. «Уфимские инженерные сети» займутся его инфраструктурой: реконструкцией старых магистралей и созданием новых.
Сейчас отрезок улицы Мустая Карима перед памятником перекрыт и огорожен. В широкой траншее снуют мастера. Глубина рва такова, что у рабочих можно увидеть только движущиеся каски.
- Идет замена теплотрассы, вместо изношенных старых труб ставим новые с современной изоляцией и дистанционным контролем, - поясняет мастер. – Из-за образовавшейся разницы температур специальные провода в случае прорыва или его угрозы дадут сигнал на пульт диспетчера, и ремонтники прибудут незамедлительно.
Чтобы добраться до сетей, специалистам пришлось вырезать почти все дорожное полотно, снять арматуру, которая, кстати, также подлежит замене. Процесс обеспечивает бригада из 14 человек: сварщики, слесари, монтажники. Протяженность всей ремонтируемой магистрали составляет полкилометра.
- Работы начались 14 мая и закончатся к 30 июля, - объясняет Евгений Белов. – Замену трубопровода с увеличением диаметра с 600 до 800 миллиметров в рамках инвестиций ведет БашРТС, подрядчиком выступает Cтроительно-экологическая компания СТГ-Эко. Реконструкция позволит эффективно и бесперебойно снабжать теплом и горячей водой жилые кварталы от улицы Революционной до Гостиного двора.
Долгие разговоры и поиски собственного Арбата среди краеведов, архитекторов и неравнодушных уфимцев обещают на этот раз воплотиться в привлекательную реальность.
Зиля БАДРИЕВА.
Фото Валерия ШАХОВА.