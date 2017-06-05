Очищение души…

25 июня мусульмане отмечают Ураза-байрам, символизирующий окончание священного месяца Рамадан - времени очищения души, совершения добрых дел, взаимопомощи. В этот день принято раздавать хаир, приглашать гостей, готовить щедрое угощение. Во всех мечетях республики пройдут торжественные богослужения, а на площади уфимского амфитеатра состоится республиканский праздник «Ураза-байрам – 2017». Организаторы подготовили концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, восточную ярмарку, игры для детей, розыгрыш призов и, конечно, угощение пловом.
Мы представляем нашим читателям интервью с имамом Московской мемориальной мечети Шамилем Аляутдиновым.
- Ислам ратует за крепкую семью. Что значит «мусульманская семья»?
- В Священном Коране сказано: «...Живите с женами в соответствии с общепринятыми морально-нравственными нормами. А если что-то вам не понравится в них, например, тяжелый характер, вредные привычки, наклонности; обнаружатся физические недостатки и т. п., то примите во внимание, что в том или ином, порицаемом вами, Господь может заложить много блага. Пророк Мухаммад сказал: «Наиполнейшей вера будет у того, кто явится наилучшим по нраву и характеру. А наилучшие из вас — это те, кто являются наилучшими к супругам своим (к своим семьям)». Имам аш-Шавкяни заметил: «Данный хадис явно дает понять, что обладателями высочайшей степени праведности, по-настоящему благочестивыми, являются именно такие мужья. К сожалению, очень часто можно встретить мужей, которые вежливы и воспитанны с чужими людьми где-то на улице, на работе, и при этом крайне грубы, скупы на доброе слово и хороший поступок в кругу своей семьи. Нет сомнений в том, что такие люди далеки от Божественного благословения, они — сошедшие с правильного пути».
Безусловно, этот упрек касается и женщин. Известно немало хадисов, где подчеркивается важность покорности жены своему мужу. Например: «Если пред кем-либо, помимо Всевышнего Творца, и было бы позволено совершить земной поклон, то жене — перед своим мужем». В буквальном смысле такое недопустимо, имеется в виду, что жена для полноценности внутрисемейной гармонии должна искренне уважать и почитать своего супруга, который, в свою очередь, заботится о ней и опекает ее. В Священном Коране сказано: «Жены — одежда для вас, и вы [мужья] — одежда для них». Иными словами, муж и жена являются друг для друга своеобразной «одеждой»: они украшают и оберегают друг друга, создавая тихую гавань от внешних воздействий и бед. Они — две гармоничные половинки одного целого.
Таким образом, узаконив добровольный, ненасильственный, основанный на взаимном согласии и любви, осознанный и свободный брак между мужчиной и женщиной, Творец заповедал супругам основополагающие принципы семейной жизни — веру в Бога, покорность Всевышнему и упование на Него, любовь и согласие между собой, уважение к родителям, воспитание благородного потомства. Именно на таком фундаменте должен зиждиться мусульманский семейный очаг.
- А как жить в мире с окружающими?
- К сожалению, сегодня люди многим недовольны и стараются сорвать свой гнев на всяком, кто слабее, либо в том или ином зависим от них. Таковы реалии жизни, и они даны нам, чтобы мы, умело преодолевая их, становились сильнее, мудрее и богаче. Нужно научиться ощущать большую привязанность к Богу и Его милости, не цепляться за мирское, но и не отказываться от него.
- Часто между свекровью и невесткой складываются непростые отношения. Сыновьям обычно приходится не сладко - идут против воли родных матерей. Не зарабатывают ли они этим материнское проклятье?
- Об этом не может быть и речи. Но муж обязан сохранить дружескую, родственную атмосферу между семьей, главой которой он является, и родителями. Взаимоотношения невестки и свекрови испокон веков складывались непросто. Это одно из житейских испытаний для каждого в отдельности: сына (мужа), его мамы и невестки. Нужно выходить из такого испытания победителем, сохраняя и укрепляя родственные связи. Знаю, что сложно, требует внимания, терпения, но по милости Всевышнего достижимо. Раздельное проживание — конечно же, хорошо, и оно нужно, дабы сохранять добрые отношения и с женой, и с мамой, но не всегда на определенном этапе жизни есть такая возможность, а потому нужно потерпеть, правильно отнестись к ситуации и вырасти, преодолевая то, что неприятно. Боль душевная или физическая, неприятности или оскорбления — хорошие тренажеры и незаменимые витамины для формирования человеческой личности.
По материалам umma.ru
Подготовила Розалия ВАЛЕЕВА.