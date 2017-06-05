Дом под «паутиной»

Здесь давно никто не живет. Хозяева квартир одного из красивейших зданий города, получили новые благоустроенные квартиры, а их родное гнездо теперь медленно разрушается под строительной сеткой, стыдливо скрывшись за неряшливым забором.
Не первый год мы следим за судьбой дома на улице Карла Маркса, 15. Его печатали на открытках, все жители округи и многочисленная студенческая братия захаживала в расположенные на первом этаже кафе «Дружба» или магазин «Хлеб», ароматные булочки из которого так редко кому удавалось донести до дома без надкушенной корочки.
Пузатые, с облупившейся краской трубы, выбитые двери на полу и разномастная «наскальная» живопись – масштабы разрушения внутри здания не оставляют надежды на его безболезненное восстановление. Сейчас, скорее всего, речь может идти о том, чтобы хотя бы сохранить фасад здания. Хотя два года назад нас уверяли, что данная технология здесь применяться не будет. Дом восстановят полностью.
Напомним, проект московской фирмы «Эрмитаж» предусматривал строительство комплекса Clover Plaza с гостиницей, торговым центром, офисами, паркингом и жильем на 582 жителя. Но взявшая на себя обязательства фирма реализовать намеченные планы не смогла. Судебные тяжбы не позволяли начать работы по реконструкции, и купеческий дом долгое время стоял без крыши под переменчивым уфимским небом, что существенно ускорило его разрушение. В 2013 году администрация города объявила о проведение торгов. В аукционе вызвалась участвовать одна организация - Муниципальное предприятие «Служба заказчика и технического надзора». Она должна была решить вопрос с расселением жителей квартала и реставрацией исторических памятников, коих на данной территории несколько: дома № 13 и 15 по улице Карла Макса, №77 по Пушкина. По акту независимой оценке на эти цели понадобилось бы более 400 млн рублей. При этом речь идет не о продаже земли, а о ее аренде сроком на пять лет. В течение 18 месяцев победитель торгов должен был предоставить свой проект в Управление по земельным ресурсам и Главархитектуру. Договор заключается на 5 лет, но в течение трех уже должна начаться стройка, а жители домов - расселены. Давно минуло не только 18 месяцев, но и три года - за «паутиной» так же тихо.
- В настоящее время по сведениям разработчика научно-проектная документация готова. Однако требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы данной документации, которую должен оплатить заказчик работ. После этого собственник объекта культурного наследия может приступить к реставрации, получив предварительно задание и разрешение на производство работ, - прокомментировали в Управлении по охране культурного наследия республики. - Основная часть здания площадью находится в собственности в города, другая – в частной.
…А ведь когда-то краснокирпичный особняк являлся украшением мегаполиса. Построенный в начале ХХ века в популярном тогда кирпичном стиле, он был богато украшен многочисленными малыми формами: литыми металлическими решетками балконов, чугунной маркизой парадного входа. Сейчас же, почти все архитектурные элементы разрушены, а зияющие глазницы окон, валяющиеся под ногами кирпичи и дождливое июньское небо вместо крыши привлекают лишь авантюристов да искателей мрачной натуры для фотосессий.
Екатерина МАРКОВА.
Фото Валерия Шахова