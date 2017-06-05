Традиции храним

Молодую и энергичную группу «Аргымак» по праву можно назвать одним из флагманов башкирской музыки. Недавно она с блеском выступила на фестивале искусств «Сердце Евразии» совместно с легендой world music Эриком Муке из Deep Forest. О традициях, впечатлениях и планах на будущее мы поговорили с Ринатом Рамазановым – фронтменом коллектива.
- Расскажите об опыте работы с Эриком Муке. Как это происходило?
- Мы быстро связались с организаторами гастролей Эрика Муке в Уфе. Он ездит по всему миру и собирает образцы народной музыки. Постарались показать культуру башкирского народа, пригласили в студию. Были и ребята из групп «Йатаган», «Саптар», «ZAMAN». Они показали уникальные образцы игры на курае, горлового пения в местных традициях, пели баиты, мунаджаты и кубаиры.
- Какие впечатления от выступления с мировой легендой?
- Встретились лишь один раз, прошлись по композициям. На сцене амфитеатра была практически импровизация: кыл-кубыз, кубыз, думбыру, горловое пение, курай наложили на готовый трек Deep Forest. Так музыка Башкортостана вышла на мировую эстраду, рынок world music. Мы уже договорились, что будем делать совместные треки. Музыка сейчас испытывает большое влияние западной, и сохранить культуру и традиции коренного народа становится сложно. Но мы всеми современными методами, инструментами, жанрами, направлениями стараемся сохранить и передать национальный колорит.
- Вы не боитесь экспериментов Как на это решаетесь?
- То, что осталось нам от наших предков, говорило о четырех вещах: твоя земля, народ, язык и религия. Мы хотим донести это до молодежи, чтобы и она выросла в духе любви к своей Родине. А что для этого нужно? Концерты выстроены так, что мы сперва немного даем жару – рок, регги, диско, а потом традиционные композиции, как они сохранились в фонотеках, стараемся передать настроение и чувства, которые испытывали наши отцы и деды. Если это дает какой-либо результат, то мы самые счастливые люди.
- Планируются ли какие-то проекты, кроме как с Deep Forest?
- Планов много. На сегодняшний исполняем целую концертную программу с оркестром народных инструментов, с танцорами Ансамбля имени Файзи Гаскарова, с шоу барабанов Splash. Все это вместе – около ста человек на сцене. Мы уже можем представить настоящее башкирское этно-шоу и работаем над тем, чтобы был свой некий «Бродвей», который могли бы посетить и зарубежные гости. Наши композиции уже представлены на рынке Экспо в Астане, ими заинтересовались чилийцы, китайцы.
Беседовала Венера КАРИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.