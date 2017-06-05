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Россия отказалась от консультаций с США на уровне замминистров В качестве первой ответной меры Россия отменяет намеченные на ближайшее время российско-американские консультации, сообщил замминистра.

Россия — Португалия 0:1 Сборная России по футболу потерпела неудачу в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против национальной команды Португалии Встреча проходила на поле стадиона "Спартак" ...