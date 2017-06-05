- Зимой, сбивая с крыши сосульки, сотрудники ЖЭУ нарушили систему водосбора на крыше. Теперь вода течет мимо, струи дождя бьют по крыше так, что спать невозможно. Сотрудники домоуправления обещают все исправить, но ничего не делают, - пожаловался в редакцию Виктор Волков.
На протяжении нескольких недель мужчина ходил в домоуправление и просил устранить неполадку. Но каждый раз слышал: «Придем. Сделаем».
С этой проблемой мы обратились в обслуживающую организацию ЖЭУ №73.
- При очистке крыши был сбит желоб, отошла водосточная воронка. Поэтому вода во время дождя попадала на фасад здания, била по крыше. Разрушения никакого не произошло, - рассказал мастер ЖЭУ №73 Владимир.
После нашего обращения сотрудники среагировали быстро и вопрос был решен.
- Сделать это раньше не получалось из-за погодных условий. Работы проводятся на высоте, поэтому по технике безопасности во время их проведения не должно быть дождя, - добавил Владимир.
Между тем последствия на первый взгляд не столь масштабной проблемы могли бы быть довольно плачевны.
Водосточные системы - чрезвычайно важный к элемент здания, который должен собрать и отвести воду, чтобы защитить стены с фундаментом от негативного влияния попадающей влаги. Они обеспечивают более длительную эксплуатацию строительных сооружений. При периодическом попадании воды с кровли на отмостку происходит ее раскалывание и проникновение влаги в фундамент строения, что приводит к его усадке и другим неизбежным проблемам.
Мария АПКАРИМОВА