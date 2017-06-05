Бои подушками, страшные истории, рассказанные под одеялом и тайные отлучки за территорию… Для многих уфимцев каникулы в лагере стали незабываемой страничкой биографии. Наши корреспонденты проехали по уфимским лагерям и узнали, как проводит каникулы современная детвора.
«Какие вам корпуса понастроили!»
В одном из самых живописных уголков города (рядом река, а прямо за окнами шумят деревья) находится круглогодичный санаторно-оздоровительный лагерь «Салют». Здесь дети от 7 до 15 лет могут не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Поступают сюда ребята преимущественно с хроническими заболеваниями в стадии ремиссии. Кроме того, есть и социальные заезды для «особенных» ребят, в формате «Мать и дитя» в сопровождении родителей. Для многих из них, кроме лечения, это еще и возможность общения со сверстниками.
- В отряде «Искорка» ребята в основном с поражениями центральной нервной системы, задержкой психо-речевого развития. Есть и с ДЦП. Путевки они получили от социально-гуманитарного управления мэрии, которое и определило категорию детей, - сказал заместитель директора по лечебной работе Алексей Байдалин. – Они находятся под постоянным наблюдением квалифицированных врачей-специалистов, проходят полный курс реабилитационных мероприятий с использованием новейших медицинских технологий.
…Подъем – в восемь утра, потом зарядка. Через час – завтрак, питание диетическое, полезное. В течение дня вместе с родителями ходят на процедуры – лечебную физкультуру, массаж, ароматические и лекарственные ванны, получают физиотерапевтическое лечение. По рекомендации врача – соляные шахты и ингаляции. И, конечно, никто не отменял прогулок вдоль хвойного леса и игр на свежем воздухе. В дождливую погоду можно устроиться у телевизора. А ближе к вечеру поучаствовать в конкурсах, викторинах, интеллектуальных и подвижных играх.
25 пар родителей с детьми буквально вчера завершили курс лечения. Всех разместили в просторных и уютных комнатах. Напротив диваны и столы, в шкафу - различные настольные игры. Тут же рядом - кабинеты медперсонала.
- Так отдыхаем впервые. Ребенок непростой, с особенностями, не каждый санаторий захочет принять. Причем подлечили и его, и меня. Уход за детишками с особенностями требует колоссальных сил и возможностей, - рассказала мать 14-летнего Георгия Ирина Пигасова. - Для Геры все новое, интересное. Больше всего ему понравилось, что здесь много друзей. Они даже про мультфильмы забыли.
Суматошные дни «Апельсина»
В сквере имени 50-летия Победы кипит работа. Ребята из клуба «Апельсин» приводят в порядок обелиски. Это уже второй их трудовой десант, первый был в марте. Шестеро девятиклассников из школы №27 – уже сработанная команда. Они не первый год занимаются в клубе. Все на хорошем счету в школе, а по два часа в день решили подработать, расставаясь друг с другом на лето. К тому же расписание «трудодней» составлено так, что по две недели дается на отдых. Когда учились – работали по часу: убирали снег.
- Лопатой помахать на свежем воздухе - одно удовольствие, - рассуждает Артур Гилимшин. – Никогда не упускаю случая «поразмяться».
У каждого из них уже своя «трудовая биография»: знают, как выращивать рассаду, обустроить газон, привыкают управляться с малышней. Закончилась лагеря дневного пребывания при Объединении «Апельсин», где они выступали в качестве помощников воспитателей. Были и непослушные, и ребята с ограниченными возможностями здоровья.
- Теперь только понял, как приходится учителям, - разводит руками Вадим Петров. – Иногда выдавался такой суматошный день, что приходил домой без сил, будто на тебе воду возили. Зато начал понимать малышей. Был случай, когда нас на улице застал дождь и мы с товарищем, посадив на руки мальчика, добежали до укрытия.
Еще с прошлого года они хранят воспоминания о недельном походе на Саракташ, где Сим впадает в Белую. Тогда их взяли в качестве помощников для туристов – школьников младших классов, отправившихся на остров вместе с родителями.
- Мы проживали, как и все, в палатках, но отдых совместили с приготовлением пищи на костре и поиском дров. Помимо главных обязанностей, проводили спортивные эстафеты. Отлично провели время: песни под гитару, чай из душистых трав. Вот бы такую «вылазку на природу» и в это лето! – поделилась Аделина Рамазанова.
Довольны и родители: дети при деле. Возвращаясь с работы, сразу же интересуются, чем занимались.
- Плата, скорее символическая. Но как приятно было, когда сын, в сентябре положил две тысячи на стол и сказал: «Мама, это моя первая зарплата!», - говорит Светлана Вадимовна.
Для ребят из малообеспеченных семей и это – деньги. На них, к примеру, можно приобрести джинсы. При спортивном клубе «Витязь» трудоустроены подростки, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних, есть из многодетных семей и воспитывающиеся только с отцом.
- Конечно, дети непростые. За кем-то заходим домой и вместе с сотрудниками Центра общественной безопасности приводим за руку на тренировки, мероприятия, - объясняет социальный педагог Айгуль Сафарова. – Но мы понимаем, что спасаем их от плохой компании. Зато если ребенок втянется в процесс, увидит в тебе друга, - лучшего помощника не найти. Скажем, у нас сократили техничку, и ребята сами убираются, моют полы. Разбили перед клубом газон, высадили цветы и саженцы. А зимой парни сбрасывали с крыши снег. К сожалению, урезали финансирование, и теперь нам придется сократить двоих. Сейчас стоим перед выбором – с кем проститься. Однако при любом раскладе это будет неприятно для всех.
Также при трудоустройстве периодически возникают сложности с оформлением документов.
- Достаточно проблематично ребятам взять справку о состоянии здоровья, - сообщила социальный педагог клуба «Апельсин» Лада Андреева. - Обратились в поликлинику №3, а там говорят: «Мы допуска к работе не выдаем!». Из положения вышли: предварительно сдали анализы, а затем пригласили педиатра в клуб. Он всех осмотрел и выдал разрешение. Но что бы мы делали, если б не было такого врача?
Венера КАРИМОВА, Ирина ШИПУНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.