Встретимся у лестницы…

Здесь, на вершине Дежневской горы, все как на ладони. Широкие аллеи и масштабные монументы, военная техника. Сюда приходят любоваться рассветами и провожать закаты. Многие уфимцы считают Парк Победы любимым местом для прогулок в любое время года.
- Красивая природа и музейный комплекс создают необыкновенную атмосферу, - делится впечатлениями Мария Аронова. - Приходим сюда во все времена года: с детьми, вдвоем с мужем, с компанией друзей – и всегда комфортно. Даже в гордом одиночестве. Примечательно, что в парке всегда чисто и уютно!
За его состоянием следит Горзеленхоз. Здесь, действительно, всегда чисто и зелено, весной на клумбах высаживают цветы, по аляповатым березовым столбам деловито снуют белки. Нарушает (а может быть, напротив, дополняет) идиллию притаившаяся среди густой зелени старая лестница, сбегающая в неизвестность.
Вероятнее всего, она была построена еще в 1950-1960-е годы, в одну из вех по озеленению парка. По одной из версий, растительность на склоне – заслуга главного архитектора Черниковска Маргариты Куприяновой, которая не дождалась «распоряжения сверху» и самостоятельно приняла решение о высадке деревьев. Сегодня мало кто поверит в то, что природная Дежневская гора – «лысая», все посадки на ней – дело рук человека.
Примерно в это же десятилетия наметилось дальнейшее благоустройство: появились контуры мостиков и смотровых площадок, асфальтовые дорожки и плиты набережной. Однако работы были свернуты в 70-е и со временем территория пришла в запустение. Наша лестница всего лишь один из элементов масштабного строительства - среди выросших деревьев можно встреть остатки строений, которые так и не были закончены.
Сегодня заросшая кустарником лестница в 300 белых ступеней все также приводит нас на берег Белой. Но, чтобы добраться до дикого пляжа, придется поплутать по лесопосадке. Многолюдным это место назвать сложно, может быть, поэтому изъеденная временем лестница покрыта не только живописной листвой, но и бытовым мусором.
Екатерина МАРКОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
Историческая справка:
Территория современного парка Победы начала обустраиваться в 1947 году. Тогда он имел другое название – парк «Нефтяник». Здесь располагались карусели, и даже колесо обозрения. Архитектор и краевед Радмир Янгиров приводит следующие данные: «В 1963 году техническое совещание Управления по делам строительства и архитектуры при Совете Министров БАССР утвердило проектные задания по организации в столице двух новых парков. Часть территории лесничества в черте города получила имя Михаила Калинина, а массив между рекой Белой и примыкающей жилой застройкой в районе Соцгорода общей площадью 245 гектаров отвели для размещения парка имени Орджоникидзе».
В 1965-м, в год 20-летия Победы над фашисткой Германией, парку были решено присвоить иное название, под которым он существует и сегодня. Строительство рекреационной зоны затянулось на долгие 20 лет, и официальное открытие состоялось только в 1985 году.