Дома, которые еще помнят

Большие окна с наличниками из деревянного кружева или заключенные внутрь четкого и стройного геометрического узора, со створками, раскрашенными в разные цвета – верный признак старинного дома. Кстати, сегодня при строительстве собственного дома окнам такого внимания чаще всего не уделяют. Украшаются высокий забор, входная группа, балкон, выделяется прихотливая форма крыши, а назначение окон - по большей части быть закрытыми. Ну а в уголках, застроенных старыми частными домами, обрамленными зеленью, растущей не по плану, меня всегда охватывает странное чувство покоя, как будто удалось ненадолго сбежать из бешеного XXI века в размеренный XIX. И кто бы мог подумать, что такой уголок есть в самом центре города, рядом с магистралями имени Салавата и Заки Валиди?
Участок улицы Пушкина рядом с местом раскопок городища Уфа-II, где я и обнаружила любимую старину, когда-то назывался Голубиной слободкой (или улицей Голубиной). По плану 1819-го года она была продолжена до Александровской (сегодня - К. Маркса), и этот отрезок был сначала Большой Вавиловской, потом - Почтовой. И только в 1988-м улицы объединили и назвали Пушкинской.
Сто лет назад это было престижное место: здесь жили чиновник по особым поручениям Евгений Топорнин, член Магометанского духовного собрания Нурмухамет Мамлеев, врач Александр Соколов, купец Пётр Кадкин (также владевший №18 по улице Спасской - ныне Новомостовой). А еще рядом с этим участком Пушкинской - на Малой Ильинской, ныне превратившейся в проспект Салавата - снимал квартиру знаменитый фотограф Аполлоний Зирах, оставивший превосходные снимки улицы.
Первые серьезные изменения она пережила лет 60 назад: здесь выровняли проезжую часть - как выяснилось, засыпав остатки рва, защищавшего древнее городище. Дом дворянки Магисруры Терегуловой, мещанина Никитина, учительницы Антонины Карпинской, доходный дом Христины Лещинской - все это стояло на четной стороне и дожило до 2006 года, когда предполагалась застройка квартала. Та же судьба постигла и №128, числившийся в 1908-м за Марией Курковской (тогда это был №104). Как пишет краевед Анатолий Чечуха, проживавший здесь Григорий Михайлович Курковский (а у него были и братья Александр, Василий и Михаил) был ветеринарным врачом, заседал в уездном земстве, а в октябре 1918-го на заседании городской думы его избрали городским головой. Но всего через три месяца Уфа вновь перешла в руки красных - возможно, это и спасло Григория Михайловича, несмотря на то, что он последовал за белыми в Сибирь: в 1920-м он снова работает в ветеринарном управлении Наркомзема. Умер он в своем родном доме незадолго до начала Великой Отечественной. Его вдова Фаина Васильевна работала учительницей в начальных классах 3-й школы, единственный сын Василий в 1940-м был призван в армию. А в августе 1942-го прислал матери последнее письмо из-под Сталинграда.
В целом нечетной стороне улицы повезло больше: многие старинные здания сохранились - например, изысканный кирпичный особняк лесопромышленника Александра Смоленцева, который сначала занимало Министерство социального обеспечения БАССР, а теперь - наркодиспансер. Выше него помещался №117, где прошло детство Героя Советского Союза (посмертно) - снайпера Натальи Ковшовой. До революции в нем, как указано в Справочной книге Уфы за 1908 год, проживали наследники некоего Ф. Ястржембского, а еще выше располагался дом потомственного дворянина Аристарха Аверьяновича Куровского. Он занимал пост гласного в городской думе, был товарищем (т.е. заместителем) директора общественного банка и, как считают краеведы, примерно в 1910-м выстроил себе еще один особняк, на противоположной стороне - украшенный башенками и резьбой, похожий на сказочный терем. Он запечатлен на фото Аполлония Зираха, но сегодня трудно даже определить точное место, где стоял - скорее всего на месте нынешнего невысокого здания №122, которое краеведы называют «совминовским гаражом». Словом, памятникам деревянного зодчества, утраченным Уфой, несть числа. Вот бы восстановить эту красоту - пусть и не на прежнем месте!
В конце прогулки я решила познакомиться с жителями одного из приглянувшихся домиков. Так, №129, когда-то - №115, доходный дом преподавателя гимназии Благовещенского…
- Валерий живет здесь дольше всех, он вам и расскажет, - напутствовал меня первый встреченный жилец. Но со двора совершенно непонятно, куда идти: два крыльца, один вход на уровне земли. Поднимаюсь, дальше - исключительно крутая лестница… Квартира начинается с кухни - видно, что места немного.
- Она досталась мне от дальней родственницы, за которой я ухаживала, она тоже ее унаследовала, - сообщила супруга Валерия Раиса. - Но что толку в этих расспросах и статьях? Вы видите, в каких условиях мы живем? Есть холодная вода, но берут за нее такую плату, будто мы используем по 200 ведер в день. А канализации нет. Наши дети вынуждены снимать квартиры. Рядом строится огромный жилой комплекс, а у нас по стенам пошли трещины… В 2006 году нас должны были снести и расселить, а теперь… похоже, никогда не получим нормального жилья.
Вот так и получается, что старина - пока она есть - многим мешает. И только лет через десять после того, как исчезнет деревянное кружево, мы понимаем, что в его сохранение (и расселение) стоило бы вложиться.
Екатерина КЛИМОВИЧ.
Фото А.ЗИРАХА и автора.