Среагировали быстро

Еще несколько лет назад Масхут Иксанов заметил, что в стене квартиры образовалась трещина длиной более метра. Из-за нее в спальне в дождливую погоду мокнет стена, а зимой образуется наледь. Вода проникает и в соседние квартиры. Все это происходит в доме №58 по улице Гвардейской в Шакше. Три года мужчина обивал порог своего ЖЭУ, но безрезультатно. Отчаявшись, он позвонил в редакцию.
По нашему обращению на место выехала комиссия, в составе которой были представители управляющей компании и обслуживающего ЖЭУ. Внимательно осмотрев стену, они убедились, что жалоба читателя оправдана. Из-за постоянной сырости в комнате уже образовалась плесень, которую, как известно, тяжело вывести. А обои приходится регулярно переклеивать.
В итоге комиссия вынесла решение о том, что срочно требуется герметизация межпанельных швов и самой стены. УЖХ Калининского района поручено устранить неисправность до 1 июля (копия акта находится в редакции).
Дом, в котором образовалась трещина, не старый, он 1994 года постройки. Как отметил заместитель директора УЖХ города Рафаэль Ахметов, здание не запущено. В разные годы в нем была отремонтирована крыша, обновлены лестничные клетки, заменена система водоснабжения и водоотведения. А согласно краткосрочной республиканской программе в 2019 году грядет капитальный ремонт фасада с утеплением.
Теперь трещины на внешней стене дома замазаны.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.