Пляж ищет хозяина

Особенной любовью у молодежи и семейных пар Затона пользовался пляж, расположенный в старице Белой. Родители играли в волейбол, дети лепили куличики. А по вечерам звучала музыка. Однако два года назад арендатор ушел, и пляж опустел. Уже в прошлом году его зачислили в разряд «бесхозных», но спасатели не бросили его на произвол судьбы.- Несмотря на то, что он не включен в перечень официальных зон рекреации, за чистотой здесь будет следить МУБ Ленинского района, - пояснила начальник информационно-аналитического отдела «Службы спасения 112» Уфы Яна Калинина. - За последние два года несчастных случаев не зафиксировано. Дно акватории хорошее, песчаное. Отдыхающие ведут себя спокойно, культурно. Что касается тех, кто приходит «навеселе» - они появляются, в основном, по праздникам.Служба спасения и в этом году организовала пост, но пляжу обязательно нужен хозяин.В марте этого года Управление земельных и имущественных отношений администрации города выставило на торги участок в размере 27 тысяч квадратных метров. Он передавался в аренду на три года для организации в летний период пляжа, а зимой - катка. Начальный размер годовой платы установлен в размере 2 млн 62 тысячи. Однако на аукцион заявок не поступило. У Ильгизара Минниахметова небольшой строительный бизнес. Он давно задумывался обосновать в столице «пляж его мечты», и Затонский как раз подходил по всем параметрам. Хотел взяться за него, да расчеты показали - невыгодно:- На обустройство только подъездных путей уйдет миллиона три: до места отдыха затруднительно добраться на авто из-за стадиона «Водник». Опять же необходимо организовать парковку, обеспечить ливневкой. На установку заграждения, душа, туалета, кабинок для переодевания, согласования с различными инстанциями тоже нужны деньги. Итого уйдет миллионов пять-шесть. Эти затраты не окупятся входными билетами, пусть даже в 100-150 рублей. А если зимой обустраивать каток – он не выдержит конкуренции с такими, как на стадионе «Динамо». За пляж брались в разное время предприниматели, но прогорели. Здесь нужно строить банный комплекс, бильярд, боулинг. Однако в мэрии сказали, что такое разрешение пока дать не могут.Мы приехали в Затон. В самом деле, место замечательное: неглубоко, течения почти нет, да и песок отличный. Но уже чувствуется, что хозяйская рука отстутствует: намусорено, пустые бутылки и пакеты. Несмотря на прохладную погоду, встретили и купающихся. Ринат 23-х лет – местный, говорит, что было бы здорово для молодежи, если бы зона отдыха опять открылась.- Раньше здесь были даже ночные дискотеки, - сообщил он. - Ребята и девчата знакомились друг с другом, танцевали. Никогда никаких инцидентов не было. Мы даже хотели установить плакат «Пляжу – вторую жизнь!».Старожил Петр Игнатьевич вспомнил былые времена:- Всю жизнь затонские жители купались по всему побережью, вплоть до Миловки. А потом понастроили заборов, поставили шлагбаумы: не проехать, не пройти. Судоремонтно-судостроительный завод затопил ненужные баржи, которые лежат мертвым грузом. Откуда-то на берегу появился списанный дебаркадер. Как-то туда залез подросток и застрял. А, кроме того, предприятие спускает в реку стоки.С такими утверждениями не согласен директор судостроительного завода Эмиль Надыршин:- У нас нет очистных сооружений, да они и не требуются, - пояснил он. – Что касается барж, если б были нефтеналивными, тогда бы представляли опасность. Они же перевозили лес, песок и гравий, затопить их было производственной необходимостью. Кроме того, мы подключены к центральной канализации. Даю стопроцентную гарантию, что от нашей деятельности вреда нет.Так или иначе, с приходом жарких дней отдыхающих прибудет. И как всегда, спасатели заступят на дежурство. А вот чтобы найти арендатора – над этим, видимо, стоит подумать. Однако в Управлении земельных и имущественных отношений считают, что плата за 27 тысяч кв. метров – вполне разумная.Между тем, чтобы расширить сеть летних зон отдыха, стоит рассмотреть и еще одно место - в Нижегородке. В районе улицы Черный яр и старого понтонного моста можно замечательно провести время с семьей: песка там море, дно идеальное и неглубоко. Место малоизвестное, но заслуживающее внимания.Ирина ШИПУНОВА.