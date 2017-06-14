Уж на пляж невтерпеж

Загорать под небом Тель-Авива, Гоа или Сочи, согласитесь, довольно дорогое удовольствие, и такая возможность выпадает далеко не каждому. Однако местных любителей понежиться на теплом песочке этот факт не расстраивает, мол: «Зачем нам берег турецкий, если есть Кандрыкуль, Нугуш, Павловское»… А можно найти достойные места и поближе, лишь бы погода не подвела…
В пределах Уфы будут работать 11 официальных пляжей. В Октябрьском районе таких мест три: «Берег солнца», «Кашкадан» и «Сипайловское Сочи». В Демском - «Карьерное» и «Красивое». В Калининском - пляжи «Песчаный», «Райский берег», «Водопад» и «Гольфстрим». В Кировском - «Бельский» и «Солнечный», расположенные в акватории реки Белой.
Однако на сегодняшний день готовы лишь приозерные территории, а участки у рек остаются подтопленными.
- Половодье в этом году выдалось поздним, к тому же дождливая погода внесла свои коррективы, - отметила начальник информационно-аналитического отдела Службы спасения 112 Яна Калинина. – Очистить пляжи от ила и завести новый песок удастся, лишь когда просохнет грунт.
Тем не менее, как только выглянуло солнце, некоторые уфимцы не удержались от соблазна помочить ноги в Белой и Уфимке. «Солнечный» после проливных дождей вновь оказался затоплен, и температура воды едва достигла отметки +14, но здесь уже можно встретить стайки молодых людей.
- Слабо залезть в воду? – начинает спор один из них.
И через минуту ребята с веселым визгом вбегают в воду.
- Освежает! – улыбнулся один из купальщиков Денис Салимгареев. – Конечно, долго не поплаваешь, но пару раз окунуться можно. Когда на улице жара, всегда сюда прихожу.
Менее отчаянные и закаленные ограничились солнечными ваннами. Ну а в озере Теплом уже смело купаются даже маленькие дети. Оно не замерзает и зимой, и на данный момент его температура составляет 24 градуса.
- Люди только-только начали приходить, - говорит директор пляжного комплекса «Гольфстрим» Айдар Хасанов. – Как только погода стабилизируется, поставим зонтики, откроем горки и прокат водных мотоциклов. И спасателям скучать не придется.
- Патрулируем озеро каждые три часа, в особенности, проверяем канал, по которому вода с ТЭЦ поступает в озеро и участок близ решетки водозабора, рассказывает начальник поста Анатолий Григорьев. - Как только потеплело, у озера начали собираться шумные компании: пожарить шашлыки, выпить пива. И игнорируя предупреждающие таблички норовят залезть в воду.
Службы спасения лишний раз предостерегают людей от купания на несанкционированных пляжах: помимо ям, течений и водоворотов, опасность может представлять нерасчищенное дно.
- В прошлом году много людей ходили к берегу напротив «Солнечного», где сейчас ведется строительство набережной. По всей видимости, им просто было лень перейти мост. Но ведь там очень опасно: глубокое место с сильным течением (здесь раньше располагался фарватер), - добавила Яна Калинина. – Пляж в Орджоникидзевском районе, что на «Биатлоне» – также не санкционирован.
Анастасия ЛИСТКОВА.
Фото автора.