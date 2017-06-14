Протянем руку помощи

С 24 мая Социально-гуманитарное управление администрации Уфы преобразовано в Управление по работе с населением и институтами гражданского общества, которое предполагает тесное взаимодействие органов местного самоуправления и жителей. Но прежней структурой многое было сделано для того, чтобы социальная сфера развивалась гармонично, накоплен немалый опыт в решении важных вопросов, касающихся благополучия уфимцев. Поэтому самое время подвести итоги. Немало вопросов накопилось и в редакционной почте. Адресуем их начальнику Управления Светлане Галеевой.
- Как сегодня помогают ветеранам Великой Отечественной?
- В Уфе проживают 14 240 ветеранов. Мы дорожим каждым, ведь они последние свидетели тех великих и трагических событий. И не хватает слов благодарности за подвиг, совершенный ими.
Наша обязанность позаботиться о них сейчас, обеспечить комфортную старость. С 2010 года организованы работы по ремонту жилья ветеранов и участников Великой Отечественной. За это время приведено в порядок 884 жилых помещения на общую сумму 37,11 млн рублей. В прошлом году отремонтированы 22 квартиры.
По поводу обеспеченности жильем могу отметить, что ветеранам и членам семей погибших предоставляется государственная поддержка за счет средств федерального бюджета на приобретение или строительство жилья. Единовременная денежная выплата удостоверяется сертификатом сроком на 4 месяца.
В первом квартале размер ее составлял 1 292 976 рублей. Она может быть использована на строительство или покупку жилья для данной категории граждан.
Сейчас в Уфе на учете по улучшению жилищных условий состоят 2 участника войны и 53 вдовы.
С 2015 года для этой категории граждан действует право на бесплатный проезд на городском электротранспорте с 6 по 9 мая. А через организацию различных мероприятий нам удается повысить социальную активность пожилых людей.
- Сегодня много одиноких пенсионеров, для которых социальный работник – самый близкий человек. Как вы думаете, в чем корни одиночества?
- Мне кажется, что более всего пожилых угнетает их невостребованность. Интересы людей третьего возраста весьма обширны, а вопросы их социализации и коммуникации решены не полностью.
Наша задача – организовать условия, при которых они могут использовать свой потенциал. Прежде всего, старшее поколение нельзя лишать возможности оставаться на рынке труда, пока есть желание и позволяет состояние здоровья. Пожилые должны иметь доступ к новым знаниям и навыкам, к услугам системы физической культуры и спорта.
В нашем городе есть места, где при желании можно найти клубы общения. Есть возможность принять участие в общегородских мероприятиях, прийти на очное консультирование в любое социальное учреждение.
Нельзя не отметить и моральную сторону вопроса. Действительно, большинство престарелых имеют родственников, которые зачастую перекладывают на плечи государства обязанности по уходу за ними. Это происходит по разным причинам: объективным и необъективным, когда родители являются лишь источниками материальных доходов. Поэтому мы должны проводить работу с нашими согражданами, чтобы ни один ветеран не был брошен.
- В результате произошедшей реформы центры социального обслуживания столицы перешли в ведение Министерства труда и социальной защиты населения РБ. В чем плюс данной реформы для граждан?
- Основное направление деятельности социальных учреждений - предоставление услуг гражданам, которых можно отнести к группам социального риска: пожилые, инвалиды, беспризорные несовершеннолетние, женщины и дети, проживающие в социально-опасных семьях, лица без определенного места жительства и другие.
Сегодня социальное обслуживание населения в столице осуществляется только республиканскими учреждениями. При этом Комплексные центры, которые были в каждом районе города реорганизованы путем слияния в государственное казенное учреждение Республиканский центр социального обслуживания населения. Данный центр занимается признанием граждан нуждающимися в предоставлении социальных услуг на дому или в стационарной форме социального обслуживания.
Предоставление надомных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам передано на условиях конкурсного финансирования в Автономные некоммерческие организации. При каждой создана коммерческая структура, поскольку по закону форма АНО не позволяет оказывать населению платные услуги.
В итоге общества с ограниченными возможностями теперь имеют право предоставлять самые многочисленные услуги, начиная от вспашки огородов, сдачи в аренду технических средств реабилитации, ремонта мелкой бытовой техники до стрижки домашних животных и услуги по уходу за ребенком (включая сопровождение детей до школы и обратно).
Вопросами социальной помощи семье и детям занимается государственное бюджетное учреждение РБ Республиканский центр социальной помощи семье и детям.
Действительно, реорганизация социальной сферы предполагала риск негативных последствий в связи с уменьшением мероприятий, направленных на адресную поддержку малообеспеченных граждан, и снижением охвата населения, нуждающегося в социальной защите. Однако теперь можно сказать, что вновь созданная система жизнеспособна и способствует улучшению качества предоставляемых услуг.
- А продолжают ли функционировать социальные столовые?
- Сегодня в каждом районе Уфы за счет средств городского бюджета и при содействии депутатского корпуса они продолжают работать. Бесплатное питание организовано для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Горячий обед предоставляется один раз в день в рабочие дни (в течение 30 дней). В меню входит овощной салат, суп, гарнир с мясом или рыбой, чай (компот, сок), хлеб, выпечка. В день обедают более трехсот человек.
В прошлом году на оказание адресной помощи в такой форме из городского бюджета израсходовано 4740,0 тыс. руб., а от спонсоров - 2200,0 тыс. руб.
Приятно отметить, что в рамках проведения IV Форума Союза российских городов эта работа была признана как лучшая муниципальная практика.
- Но ведь она не единственная, которую курирует именно ваше Управление?
- Как я уже отметила ранее, все социальные учреждения находятся в ведении Министерства труда и социальной защиты населения РБ. Но функционирует свой, городской социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения. Деятельность его активно способствует профилактике бродяжничества и попрошайничества, сокращению преступности. Среднесуточная наполняемость составляет 40-45 чел. С момента открытия в нем побывали 76000 граждан.
Здесь проводится обязательная профилактическая работа: беседы о вреде алкоголя, табакокурения, наркомании. Если гражданин соглашается на лечение, его направляют в наркодиспансер.
В прошлом году учреждение посетили делегации из Крыма, Челябинска и Самары. Опираясь на наш опыт, там уже начали свою деятельность аналогичные центры.
- А как город поддерживает людей с ограниченными возможностями здоровья?
- Прежде необходимо сказать, что мы тесно взаимодействуем со всеми общественными организациями инвалидов. Создаются новые социально-ориентированные некоммерческие организации, появляются активные лидеры, и Управление всегда готово поддержать новые проекты и идеи, направленные на улучшение жизни людей.
В Уфе зарегистрировано 72854 человек с инвалидностью, из них - 3218 в юном возрасте. Воспитывают двух и более детей инвалидов 72 семьи.
Создана межведомственная комиссия по решению проблем инвалидов, утвержден план мероприятий, рассчитанный до 2020 года, который призван обеспечить доступность как объектов, так и предоставляемых для маломобильных слоев населения услуг. Это касается сферы образования, культуры, спорта, а также проведения досуга, отдыха.
Особое внимание приковано к возможностям передвижения маломобильных граждан по городу, пользования ими общественного транспорта. Стартовал пилотный проект, в рамках которого рабочая группа обследовала автобусный маршрут № 31 «Роддом №4 - Музей им.Н.В. Нестерова», троллейбусный маршрут № 21 «Мкр.Белореченский – ТК «Центральный». Выявлены «слабые» места, и теперь разрабатывается план мероприятий по созданию условий доступности объектов улично-дорожной сети.
Также для удобства уфимцев, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья, внедряется мобильное приложение «СитиБас». Оно помогает следить за работой транспорта в реальном времени.
По улицам города курсируют 16 низкопольных троллейбусов с функцией автономного хода, оборудованных откидными пандусами, 13 троллейбусов оборудованны подъемными устройствами, 5 трамваев с переменным уровнем пола, оборудованных откидными пандусами.
- Еще один актуальный вопрос от читателей, переживающих за судьбу молочных кухонь. Доступны ли они всем нуждающимся?
- В ведении управления находится Центр детского и диетического питания, который оказывает дополнительные меры социальной поддержки по безвозмездному обеспечению детей от 6 месяцев до полутора лет из малоимущих семей молочными продуктами. Среднее финансирование на одного ребенка в месяц составляет 1218,77 руб.
В республике дети до трех лет безвозмездно обеспечиваются только сухими смесями и кашами. Наш Центр питания - единственное учреждение в Башкортостане, на кухнях которого организовано производство молочной продукции детского питания. Она вырабатывается исключительно из местного сырья, тем самым оказывается значительная поддержка малому бизнесу и региональным сельхозпроизводителям.
Учреждение развивается, постепенно расширяя линейку детских молочных продуктов. Оно производит биойогурт, кефир «Малышок» с бифидобактериями, кисломолочный продукт «Малышок-Ацидолакт» и обогащенное витаминами и йодом молоко.
- Как в этом году будет проходить летняя оздоровительная кампания? Готовы ли лагеря и профильные учреждения к приему отдыхающих?
- Ежегодно за счет городского бюджета мы организуем отдых и оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также с ограниченными возможностями здоровья. В этом году путевки получат 150 ребят, из них 66 инвалидов.
Последние 5 лет проводятся специализированные заезды в формате «Мать и дитя», когда малышам с серьезными заболеваниями требуется обязательное сопровождение родителей. В рамках таких заездов оздоровительные процедуры получает не только ребенок, но мама.
В этом году такие заезды в санаторно-оздоровительном лагере «Салют» организованы для 40 семей.
Иван ЗАРОКОВ.