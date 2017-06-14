Асфальт пришел в Черниковку

Горячий, тягучий асфальт ровным полотном укладывается на отфрезированную проезжую часть…На Первомайской такое скопление спецтехники, что даже местные мальчишки глазеют на катки всех видов и современный укладчик.
- Некогда интервью давать, пока погода держится, надо работать, - отмахивается с важным видом мастер, измеряя цифровым лазерным датчиком температуру новенького покрытия.
Долгожданный капитальный ремонт главной черниковской магистрали – Первомайской – ведется в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры уфимской агломерации в 2017 году. Всего в Калининском районе запланирован ремонт 12 улиц.
В прошлом году на Первомайской привели в порядок участок от площади Дворца молодежи УГНТУ до пересечения с улицей Александра Невского. В этом - работы продолжаются на отрезке от пересечения с улицей Невского до ДК «Моторостроитель». Сегодня здесь трудятся до 80 человек.
… Пока идет асфальтировка, здесь собралась внушительная пробка. Но водители только с одобрением поглядывали на ремонтников. «Какое раздражение? Молодцы, дело делают», - прокомментировал нам водитель 74-й маршрутки Ильяс Вахитов.
- В связи с ремонтом дорожного полотна могут возникнуть трудности с проездом транспорта. Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее планировать маршрут, - отметили в Управлении жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Калининского района.
Несмотря на то, что вся информация об участках уфимских дорог, где ведется ремонт, отображаются в сервисе «Яндекс-пробки», находятся чересчур торопливые автолюбители, которые стремятся объехать пробку и заезжают на свежеуложенный асфальт.
Городские службы отмечают, что полоса, по которой ведется асфальтировка, огорожена и призывают уфимцев соблюдать правила и уважать труд коммунальщиков.
Альфия Ибрагимова.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.