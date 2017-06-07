А на вратах – рекламный щит…

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Путин рассказал, чем ему симпатичен Маккейн Президент России Владимир Путин признался в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, что американский сенатор-республиканец Джон Маккейн "симпатичен ему своим патриотизмом", но призвал США ...

Коалиция США объяснила новый удар по Сирии защитой своих сил Коалиция во главе с США объяснила очередной удар по проправительственным силам в Сирии защитой от проявлений враждебности в свой адрес. Такой вывод можно сделать из заявления штаба, которое цитирует ...