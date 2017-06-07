А на вратах – рекламный щит…

Сегодня любую столичную улицу невозможно представить без ярких баннеров и штендеров. В каком-то смысле это необходимо: реклама – двигатель торговли и бизнеса. Однако возникает вопрос: не страдает ли город от такого засилья щитов?
Эстетика – важна, но есть и чисто практические моменты, такие, как близость автодорог, жилых домов. Потому этими вопросами и занимается Муниципальное казенное учреждение администрации Уфы «Городская реклама». О том, сколько в мегаполисе таких конструкций, и многом другом рассказала директор учреждения Римма Зарипова.
- Всего на нашем учете 2927 таких конструкций, 1435 находится в муниципальной собственности. При этом в 401 случае контакты с собственниками истекли 10 мая этого года. В ближайшее время эти столбы будут снесены, работа уже началась. Установка щитов производится по результатам муниципальных торгов, тогда же утверждается конкретный срок эксплуатации. По его истечению либо проводятся новые торги, либо принимается решение о демонтаже.
Рекламы станет меньше практически на всех улицах. Но особое внимание уделяется историческому центру. Те же здания (образцы архитектуры 19-го века) у Гостинки порой и не разглядишь из-за широких баннеров. Есть все основания полагать, что эта ситуация скоро изменится.
. Таким же образом несколько лет назад с проспекта Октября были убраны растяжки, мешавшие обзору автомобилистов. В этом году получилось так, что большой объем демонтажа выпал на весну, что хорошо с технической точки зрения. Но все ли бизнесмены согласны с такой перспективой? Наверняка нет…
- Да, это имеет место. Но все действия ведутся строго в рамках существующего законодательства. В должный срок они получают предписания. Бывают такие ситуации: энное количество лет назад не было запрета на монтаж щитов в прямой близости от дороги. Но сейчас нормативы изменились: они не должны нависать над проезжей частью. Так что по истечении срока договора он не продляется, - говорит начальник отдела инспекции Максим Зарецкий.
В процентном соотношении запланированный объем сноса действительно огромен. Но это необходимо для создания комфортной городской среды. Сегодня количество щитов на улицах строго регламентируется ГОСТами и СНИПами. Так, расстояние между конструкциями должно составлять не менее 100 метров, а на мостовых переходах их не может быть вовсе. Те столбы, что еще встречаются, установлены до принятия актуальных поправок в нормативы.
Между тем, специалисты заявляют: незаконной может быть и другая реклама. Например, самовольно установленная на стенах магазинов. Но здесь следует еще разобраться: если это вывеска, то нарушения нет.
Иван БЕГМА.
Корзинка:
Больше всего рекламных конструкций будет убрано с трассы «Уфа-аэропорт», обоих проспектов и улицы 50 лет Октября. На данный момент разобрано уже 56 щитов. Чаще всего этим занимаются сами владельцы, реже – муниципальные службы в принудительном порядке. Освободившийся участок затем по необходимости благоустраивается.