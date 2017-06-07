С ностальгией о конфетах

Кондитерская фабрика «Конди» и чаеразвесочная «Теастан» являлись гигантами пищевой промышленности в масштабах страны. Теперь об этом напомннают лишь заводские здания, в которых когда-то кипело производство. Мы узнали, кому теперь принадлежат эти объекты и какое будущее их ожидает.
Для начала немного истории. Уфимская чаеразвесочная фабрика была основана в 1943 году. Она осуществляла поставки фасованного чая по всей стране и в ближнее зарубежье. А в 2008 году в здании открылся торгово-сервисный комплекс «Чайка». Большую часть площадей занимали склады, производственное оборудование было вывезено. В настоящее время на площади в девять тысяч квадратных метров расположенены мебельный центр (это основной арендатор) и сопутствующие магазины.
Мы связались с администрацией Торгового дома «Теастан», чтобы узнать, где сейчас находится производство.
- В настоящее время фасовка чая производится в Домодедовском районе Подмосковья, - сообщил директор по маркетингу ТД «Теастан» Георгий Кочемасов. - Тем не менее предприятие уфимское, налоги мы платим в местный бюджет. В столице республики находятся склады, здесь отбираем сырье для купажирования. Стоит подчеркнуть, что фирменные рецептуры сохранились. В ближайшее время планируем вновь открыть цех по фасовке. Транспортировать из Москвы большие объемы продукции становится не выгодно.
Что же касается бывшей кондитерской фабрики «Конди», то эту территорию ждет реновация. Напомним, что она вступила в строй в декабре 1976 года как государственное предприятие. Выпуск продукции через год после открытия составил 5095 тонн. Уфимцы гордились своими фирменными конфетами, успешно конкурировавшими с куйбышевскими. Поэтому продажа «Конди» австрийской компании «Харрис» имела большой резонанс. Однако производство заморских рулетиков продержалось недолго. В данный момент площади пустуют, производство полностью остановлено, а само ЗАО продано группе инвесторов. Теперь бывшие корпуса, в которых когда-то витал запах сдобы и ванили, ждет будущее современного многофункционального комплекса. Реновация касается квартала, ограниченного улицами Генерала Горбатова, Менделеева и Обской.
В здании, выходящем фасадом на Менделеева, цокольный и первый этажи займет торгово-сервисный центр. Там развернутся магазины, бутики, крупный гипермаркет, диагностический центр. Со 2-го по 5-й - расположатся офисы. Апартаменты локализуются с 3-го по 7-й этаж в блоке №1-2.
- Также в планах надстроить два дополнительных этажа производственной части здания, - прокомментировал директор по девелопменту ООО «Башиндустрия-Недвижимость» Виктор Перепелица. - В северо-восточной части территории (это предположительно 3-4-я очередь реализации проекта) запланировано строительство комплекса 24-этажных апартаментов с подземной и надземной парковкой. В блоке №6 вдоль улицы Обской, замыкая таким образом территорию и создавая единый каркас, будет размещено торгово-офисное здание с разнообразным функциональным назначением и общественным пространством.
Предусматриваются въезды и выезды со стороны Менделеева и Обской, на территории намечается детский сад, спортивная площадка. Жилые зоны будут разделены от общественно-деловых пространств элементами благоустройства и малыми архитектурными формами.
- В 2018 году планируется завершить первый этап, - сказал Виктор Перепелица. - В настоящее время занимаемся сбором разрешительной документации на реконструкцию производственного корпуса. А реализация всего проекта займет три года.
Также собеседник сообщил, что наравне с офисами и торговыми площадями планируется создать и творческий кластер. Уже сейчас в бывшем административном здании (со стороны Обской) располагаются музыкальные и танцевальные студии для детей. Бывшее фабричное оборудование в хорошем состоянии, и вывозится за городскую черту. Планируем использовать его на вновь созданном кондитерском производстве.
Розалия ВАЛЕЕВА.
Корзинка
Многофункциональный комплекс «Конди» расположится на площади 72,4 тысячи квадратных метров, в том числе 19,6 тыс. «квадратов» под офисы и 7,7 тыс. «квадратов» под торговые объекты. Предусмотрены и апартаменты - 32 тысячи квадратных метров и паркинг на 598 машино-мест.