Придут ли на УЗЭМИК высотки?

Больше пешеходных пространств, ярких витрин и зелени – таким видят реконструированный «серый пояс» Уфы местные архитекторы. Тенденция строить на месте заводов жилые дома, а сохранившиеся цеха перепрофилировать в торговые центры наблюдается в современном градостроительстве уже давно. Редевелопмент, реконструкция промышленных территорий для их более эффективного использования, - неизбежный путь развития любого мегаполиса.- Несмотря на то, что город еще не исчерпал все пространства для развития в пределах географического центра, заинтересованность к территориям заводов, несомненно, есть, - отметил главный архитектор Уфы Ильдар Ибрагимов. - Промышленные и складские территории сильно разделяют городские кварталы, делают их угрюмыми, мрачными. Если большие массивы производственных помещений разбить улицами, морально устаревшие здания снести или реконструировать под новые функции, город станет более цельным.Два года назад прошли публичные слушания, решившие судьбу большого квартала, ограниченного улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова. Производственные мощности завода УЗЭМИК перенесены в Нефтекамск, часть помещений перепрофилирована, а освободившаяся земля должна пойти под жилую и деловую застройку. Общая площадь микрорайона – 30 гектаров. Из них более девяти займут общественно-деловые объекты. Некоторые корпуса уже получили вторую жизнь - один из них, под номером 57 сейчас уже работает как ТЦ «Лето», в корпусе №40 планируется создать Дом науки и технологии.Проект, по которому на месте серых корпусов должны были возвыситься жилые дома от 14 до 25 этажей, создали специалисты городского Архитектурно-планировочного бюро. Его реализация увеличит жилой фонд Уфы на 164 тысячи квадратных метров, здесь также появится школа для 1200 учеников и детский сад на 350 мест. Предполагается, что на территории бывшего завода будут проживать более 7 тысяч человек. Однако спустя два года квартал вблизи оживленного центра Уфы так и остался «серым», ярких красок городскому пейзажу не добавили и полуразрушенные, с пустыми глазницами окон, стены цехов.Развитие промзон имеет свои особенности. Это довольно интересная, но в то же время не лишенная сложностей территория для освоения. Особенно если речь идет о строительстве жилого сектора. В первую очередь будущих новоселов может волновать вопрос экологической безопасности. Поэтому здесь обязаны провести комплекс инженерно-экологических испытаний, определить состав почвы на глубине не меньше двух метров, проверить территорию на химическую радиацию. Если показатели будут в норме, то жилому строительству дадут зеленый свет.Второй немаловажный момент состоит в сохранении исторических зданий. Такие на территории старых заводов встречаются довольно часто. Есть они и на территории бывшего УЗЭМИКа. Корпуса Видинеевского пивоваренного в так называемой Романовской пустоши были построены в начале XX века. Сегодня они имеют статус выявленных памятников культурного наследия и стоят под охраной государства. Снос комплекса из четырех зданий категорически воспрещен. Допускается только их реставрация с приспособлением под современное использование.Сейчас уже никто не обсуждает целесообразность переноса завода и редевелопмент его бывших территорий. Вопрос решен. Понятно, что недвижимость в центре города более выгодна, чем восстановление производства, находящегося на грани банкротства. Но вопрос, когда на месте полуразрушенных цехов появится развитое пространство (и не важно даже – жилое или деловое), волнует многих уфимцев. Ведь вид опустевшего завода не добавляет привлекательности улицам в пяти минутах ходьбы от центра. Получить же комментарий от руководства УЗЭМИКа на момент выхода статьи так и не удалось.Подготовила Екатерина МАРКОВА.Комментарий в тему- В настоящее время федеральным квалифицированным экспертом проводится обследование Видинеевского заводского комплекса и готовится экспертиза на предмет перевода зданий из статуса выявленных в разряд стоящих на государственной охране, - пояснили в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан. - Первое (главное) трехэтажное здание комплекса после выезда предприятия с территории пустует. Второе, что находилось в 20-метрах от главного корпуса, увы, уже снесено. Вид еще одного из корпусов был изменен надстройкой третьего этажа в 2003 году. Сейчас в нем размещается предприятие «Химреактивснаб». Четвертое здание находится вдоль красной линии улицы Пархоменко, в 1940-е годы оно достроено вдоль линии улицы, объединено с новым пристроем в единое целое и сильно перестроено. Техническое состояние зданий Видинеевского завода и степень утрат определит вышеупомянутая экспертиза.