Здесь каждый камень Шаляпина знает

В конце прошлого года «Уфимкабель» - старейший завод с 75-летней историей - начал перебираться из центра в Демский район. Созданное в суровые военные годы предприятие преобразовалось в одно из ведущих в отрасли и на старых площадях уже не помещалось.
Сменить прописку оно собиралось давно. Практика показала целесообразность перевода промышленности на периферию. Было это и экономически выгодно.
- Не место заводу в самом сердце столицы. А наматывать кабель на «золотой миле» - все равно, что переводить золото, - пояснил генеральный директор Ильдар Гималетдинов.
Переезд в построенные на окраине Демы новые производственные корпуса затянулся на полгода – не такой уж это простой процесс. Сначала на территории в 4 гектара возвели новые мощности, оборудовали столовую ресторанного типа. Сейчас, когда рабочий процесс уже запущен, последним перебазировалось здание заводоуправления.
Освободившийся участок земли в центре столицы остался за заводчанами. Что там будет построено, решится буквально в конце этого месяца.
- Нами был разработан уникальный проект «Город в городе». Здесь уфимцы смогли бы отдохнуть всей семьей, а бизнесмены – обсудить проекты. Под его крышей планировали разместить концертный и читальный залы, малый театр, художественную галерею. Приблизительная стоимость проекта оценивалась более чем в три миллиарда, их мы в состоянии изыскать, не привлекая инвесторов. Но сейчас отказались от этого варианта, разработав на основе первоначального замысла другие шесть, также очень интересных. Их изучают в администрации города и в Министерстве культуры РБ, - пояснил заместитель генерального директора ОАО «Уфимкабель» Ранит Салдеев.
- Пока рассмотрен один вариант, в целом он ориентирован на бизнес-центр для деловых людей. Остальные – в стадии заслушивания. Для утверждения проекта необходимо пройти много согласований, предстоит большая работа, - прокомментировала заместитель начальника управления архитектуры по перспективному развитию города администрации Уфы Галина Чиглинцева.
Пока определенно можно сказать одно: каменное двухэтажное здание, где раньше располагалось заводоуправление, безусловно, будет сохранено. Оно возведено в 1880-х и является памятником архитектуры. Здесь в свое время располагалась канцелярия земства, где молодой Шаляпин трудился писарем. Стены его помнят присутствие соратника Ленина Александра Цюрупы и самого Владимира Ильича. К саммитам ШОС и БРИКС здание отреставрировали, обновив подсветку.
Ирина ШИПУНОВА.