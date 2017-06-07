Виват, Анна!

Вчера в Национальной библиотеке имени Заки Валиди состоялось награждение победителей конкурса начинающих журналистов «Вперед, юнкор!».
Творческое состязание проводится нашей редакцией третий год подряд совместно с Управлением образования администрации Уфы и Башкирским государственным университетом. Обладатель Гран-при и лауреаты получают дополнительные баллы при поступлении на факультет башкирской филологии и журналистики БГУ.
- Два наших избранника уже на пути в профессию. Именно благодаря конкурсу они стали студентами университета, - сказала главный редактор газеты «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова.
В этом году участниками творческого конкурса стали более 100 школьников с 8-го по 11-й классы.
«Что в имени тебе моем» - тема первого тура, где юные исследователи изучили литературные названия улиц. Лучшие сочинения были опубликованы на страницах «Уфимских ведомостей» и размещены в электронном издании ufaved.info. На втором этапе ребята получили три ключевых задания - «История одной фотографии», репортаж с места событий и эссе о роли социальных сетей в жизни человека. Наибольший интерес вызвала тема Интернета, а рассуждения ребят удивили своей нестандартностью.
В церемонии награждения принял участие депутат Госсобрания –Курултая РБ Эдуард Саитбатталов.
- Сегодня действительно важное событие, - отметил он. - Мы не просто подводим итоги конкурса, а формируем силу, систему, способную эффективно противостоять шквалу информационного прессинга, нацеленного на нашу страну.
Гран-при завоевала выпускница школы №55 Анна Богданова.
Трепетное отношение к слову она унаследовала от своей бабушки Галины Владимировны, учителя русского языка и литературы. Аня участвует в нашем конкурсе второй год подряд, поставив себе цель стать журналистом.
- Только сдала ЕГЭ по литературе и сразу после экзамена приехала на награждение. Для меня победа – приятная неожиданность и существенный бонус. Буду поступать на журналистику. Каким должен быть профессиональный репортер? Свободным, неподкупным, честным. У меня нет особого пристрастия к соцсетям, в этих вопросах я немного консервативна. Не понимаю, тех, кто выставляет свою жизнь напоказ, наверное, им не хватает внимания или самооценка занижена.
В свободное от учебы время Аня рисует, окончила художественную школу, любит писать пейзажи и натюрморты. Сейчас увлеклась зарубежной литературой, прочитала «Скотный двор» Оруэлла, антиутопию «Мы» Евгения Замятина. Любимый писатель – Гоголь, особенно «Петербургские повести».
Победителю и лауреатам-выпускникам заместитель декана факультета башкирской филологии и журналистики Рамзия Мустафина вручила сертификаты, подтверждающие право на дополнительные баллы.
- Спасибо за конкурс, - поблагодарила Алена Пешкова (школа №128), - надеюсь, что я воспользуюсь преференциями для исполнения своей мечты.
Не остались без внимания и наставники ребят. Учителя, подготовившие лауреатов, были отмечены Благодарственными письмами Управления образования, которые вручила директор Научно-информационно-методического центра Ольга Шеина.
Светлана ЯНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.