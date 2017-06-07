Выезд возьмут в концессию

Подписание концессионного соглашения о финансировании проекта Восточного выезда состоялось на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Стоимость проекта составит порядка 29 миллиардов рублей, срок концессии – 25 лет. Этот самый масштабный транспортный проект в истории города включает в себя 1,2-километровый тоннель под парком Лесоводов Башкирии, мост через реку Уфу и четырехполосную дорогу по Зауфимью до трассы М-5.
Восточный выезд с Уфимского полуострова сможет обеспечить перспективы развития Зауфимья, где планируется возвести не менее 2,5 миллиона квадратных метров жилья и создать новый поперечный транспортный коридор, существенно улучшающий общую дорожную обстановку в наиболее оживленных с точки зрения транспорта районах столицы. Проект был задуман еще в начале 1990-х, но реально в 1994-м начал строиться лишь один его элемент - 1,2-километровый тоннель от проспекта Салавата Юлаева до берегового склона реки Уфы. Работы шли десять лет и были приостановлены из-за отсутствия финансирования. Для завершения такой масштабной стройки нужны инвестиционные средства, привлечением которых и занимаются республиканские власти.
- Автодороги республики – важнейший элемент транспортной системы как Приволжского федерального округа, так и России в целом, и сегодня мы идем курсом развития межрегиональных связей, - отметил заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Ильяс Муниров. - В 2014-2016 годах сдан обход микрорайона Затон с выходом на трассу М-7, построен второй Затонский мост через реку Белую.
Строительство Восточного выезда из Уфы – заключительная часть коридора, соединяющего федеральные трассы М-5 и М-7. Это также первый крупнейший инвестиционно-инфраструктурный проект в регионе на основе закона о концессионных соглашениях. Как заявил Ильяс Муниров, его реализация – не только колоссальные инвестиции в экономику республики и огромный шаг в развитие транспортной инфраструктуры, но и решение транспортной проблемы Уфы на много лет вперед.
По словам старшего вице-президента Банка ВТБ Юрия Молчанова, «проект по строительству нового выезда из Уфы имеет важное значение для развития близлежащих населенных пунктов и региональной инфраструктурной сети, а также позволит разгрузить существующие трассы и обеспечить жителям более удобный и быстрый доступ к федеральной трассе М-5 «Урал». Группа ВТБ обладает обширным опытом реализации масштабных инфраструктурных проектов совместно с российскими и международными партнерами и рассчитывает на эффективную работу с республикой. На текущий момент участие ВТБ Капитал в реализации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства в России уже обеспечило привлечение частных инвестиций на сумму свыше 10 миллиардов долларов.
Алексей ФАТЫХОВ.
Фото Валерия ШАХОВА.