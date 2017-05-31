Красота превратилась в крошку

Неравнодушные горожане обеспокоены внешним обликом столицы. «Подпорная стена около дома №83 по улице Цюрупы вот-вот развалится на части. Она сильно раскрошилась, еще немного, и вся окажется на бордюре. К саммитам ШОС и БРИКС навели такую красоту, а теперь до этого никому нет дела», - жалуется в нашу газету читатель Владислав Жуков.
Мы выехали по адресу и убедились, что декоративная конструкция уже существенно рассыпалась. Обрушившиеся блоки и камни, по всей видимости, вывозятся, так как на газоне их нет, но ремонт тем не менее не проводится. Почему? С этим вопросом мы обратились к заместителю начальника Управления жилищного хозяйства Кировского района Рустему Самигуллину.
- Так как подпорная стена находится не во дворе дома, а на «красной линии», этот вопрос не в нашем ведении. Он в компетенции отдела коммунального хозяйства и благоустройства, - ответил он.
Мы связались с его начальником Антоном Тарасовым.
- Мы в курсе данной ситуации. Восстановление включено в план работ и будет выполнено в течение месяца. Причины неполадки назвать не готов, - прокомментировал Антон Сергеевич.
Тогда мы обратились к почетному строителю России Олегу Фледербахеру, который по нашей просьбе выехал на место, а после осмотра вынес свой вердикт:
- Причину можно назвать без лабораторных исследований. Стена выложена из блоков хорошего качества, но раствор, скрепляющий их, никуда не годится. Он с мусором и песком. Когда взял его в руки, он рассыпался. Усугубить ситуацию могла выкладка при низкой температуре. Жильцы тоже вносят свой «вклад». Откалывают куски, и декоративная кладка разваливается дальше.
Фото Валерия ШАХОВА.