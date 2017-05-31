Чтобы запел сапожник и клиент

Одежда и обувь - не микрочипы, не аппараты МРТ, почему бы не наладить их производство в своей стране - например, в Уфе? Такие мысли наверняка посещали многих граждан с предпринимательской жилкой. Особенно когда «кожа» ботинок трескается в первый же сезон, а цены в салонах немецкой обуви все ползут вверх.
Бурки - теплые сапоги с голенищами из войлока, в советской армии - признак высокого чина. Вот и ответ на вопрос от Андрея Григорьева - директора ООО «Стэфа», победителя конкурса «Предприниматель года-2017» в сфере легкой промышленности. Уже три зимы его бурки реализуются в рядах «русско-экзотических» товаров на Красной площади. А первыми клиентами стали… Ну как вы думаете, кому приходится часами стоять на морозе?
- В 2010-м я начал с того, что реализовывал свои бурки сотрудникам ГИБДД: привозил машину к воротам учреждения, ставил на капот и распродавал, - вспоминает Андрей Анатольевич.
Он с детства любил шить. Однако шить ботинки - совсем не то, что брюки. Как научился? Оказывается, для этого есть специальные книги, а кроме того, многое начинающему сапожнику подсказал Иван Мудрак - некогда директор «Башобувьбыта», где шили сапоги и туфли, а не только занимались починкой. Да и вообще еще не так давно настоящие мастера обувного дела не были в Уфе редкостью. Сегодня же их практически нет.
- Главные препятствия на пути любого производителя - дороговизна оборудования и материалов. А сапожнику необходимы еще и хорошие колодки.
- Колодки для бурок у нас солдатские, они подходят для любой ноги. Их я раздобыл на Стерлитамакской обувной фабрике, закрывшейся в эпоху перестройки. Ну а для ботинок и туфель колодки разрабатываем их сами. Кожу используем турецкую, итальянскую и российскую, Талдомского завода, - продолжает он. - И отечественная даже лучше - просто пока что у них нет всех нужных нам расцветок, они над этим работают. Войлок нужен вареный, чтобы обувь не садилась, так что его тоже берем в Подмосковье - в Воскресенске. А что касается оборудования… Свою первую колонковую швейную машинку я купил за 12 тыс. рублей. Так что стартовые вложения были небольшие.
Сегодня «Стефа» производит по 25 пар обуви ручной работы в день. Причем найти офис компании, прямо скажем, не так просто, но - в чем преимущество XXI века - реализация происходит через интернет-магазин. Своя «точка» в торговом центре была: 4 квадратных метра обходились в 10 000 рублей в месяц. А когда аренда поднялась до 20 тысяч, от нее пришлось отказаться. Но теперь уже на фирму работает репутация, «сарафанное радио».
- В Уфе действует программа поддержки малого бизнеса…
- Мне действительно компенсировали расходы на участие в выставке - 20 тысяч рублей. Что же касается субсидирования части затрат на уплату первого взноса и процентов по договорам лизинга - брать оборудование в лизинг нередко оказывается дороже, чем просто взять кредит и купить его.
- Что должно произойти, чтобы в Уфе появилась обувная фабрика?
- Мне нужна субсидия в 100 миллионов рублей под невысокий процент. Можно приобрести оборудование б/у, а значит, значительно дешевле - ведь сейчас открыть такое производство пытаются многие, только мало у кого получается. Например, недавно мы купили две колонковые машинки по 40 тысяч рублей, а новые, с завода, стоят 180. Чтобы шить по 200 пар в сутки, нужно помещение не менее 1200 квадратных метров. Вот в это все и упирается.
По сравнению с первоначальными инвестициями во многие другие отрасли эта сумма, откровенно говоря, не так уж велика. А глядя на ботинки и туфли, пошитые здесь, думаешь, что у уфимцев все могло бы получиться.
Екатерина КЛИМОВИЧ.