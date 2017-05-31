Асфальтовый рецепт

С приходом лета автомобилистов вновь озадачила проблема колеи на дорогах. Что вполне понятно: попадание колесом в борозду чревато аварией. Потому сегодня на нескольких участках ремонтники срезают рассеченный асфальт, укладывая новый. Мы же решили разобраться в корне проблемы.
По словам специалистов, она бывает двух видов: износная и пластическая. Во втором случае деформации можно избежать путем контроля работы подрядчиков и применяемых ими материалов. Этому способствует появление в столице собственной дорожной лаборатории. Практика показала, что самая эффективная мера – усиление щебеночного каркаса полотна. Другое дело, если речь идет об износе полотна. Разрушение поверхности на левых полосах уфимских трасс появилось после поднятия скоростного ограничения с 60 до 80 километров. Усугубляется обстановка небольшой шириной полос – всего в три метра.
Ситуацию прокомментировал начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Владимир Чернов.
- К сожалению, нормативно-техническая база сегодня не отвечает реалиям времени. Учитывая современные нагрузки, планку качества асфальтобетонов нужно значительно поднять. Но производители ориентируются на ГОСТ, принятый в 2014 году, который не отличается от стандарта 30-летней давности. Единственное, что можно сделать, - заменить в составе некачественную щебенку на более прочные габбровые породы.
Что дорожники уже реализуют. Речь идет о ремонтируемых трассах с интенсивностью движения более 5000 машин в сутки. Теперь «держать удар» там будет минерал, устойчивый к дроблению.
Еще одним фактором, снижающим жизнеспособность столичных дорог, являются сезонные перепады тепла и холода. Посудите сами: зимой асфальт замерзает до –30 градусов. А прошлым летом нагревался до +70. При этом битум в его составе размягчается уже при +48. Обусловлено все нюансами нефтепереработки: ведь менее плавкий материал делать невыгодно. Но выход найден. Теперь в ходу асфальтобетоны с полимерными присадками. В том числе на основе резиновой крошки. Большая вязкость состава обеспечивает его устойчивость как к жаре, так и к холоду.
Новые асфальтобетоны должны заменить использовавшуюся в последнее время марку «А-1». Речь идет о перспективе ближайших лет. В случае аномальной жары нынешним летом улицы будут остужать специальные поливомоечные машины. А вот для их грузовых собратьев проезд будет ограничен.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.