Дешево, опасно и… незаконно

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Путин приложился к мощам Николая Чудотворца После поздравления патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тезоименитством глава государства посетил в храм Христа Спасителя, где размещен ковчег с мощами святого, доставленными в Москву из ...

Пентагон: Самолет ВКС РФ перехватил самолет ВВС США в небе над Сирией Ранее американские СМИ сообщили, что боевой самолет ВКС России пролетел рядом с самолетом ВВС США. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает ...