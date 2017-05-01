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Дешево, опасно и… незаконно

Автор: admin от Вчера, 20:57
Дешево, опасно и… незаконно- На пересечении улиц Батырской и Кувыкина образовался стихийный рынок. Продавцы обосновались там основательно, установив металлические стеллажи. Из-за них стало тесно, не могут разминуться пешеходы, пройти мамы с колясками, - пожаловалась в редакцию читательница Венера Гафарова.

Мы выехали по указанному адресу. В 11 часов уже бойко шла торговля. На небольшом пятачке действительно не протолкнуться. Место прибыльное, пытаясь сэкономить, люди приходят сюда за овощами и фруктами.

С вопросом о законности деятельности этого рынка мы обратились в администрацию Кировского района. Сотрудники отдела координации торговли, общественного питания и услуг оперативно среагировали и выехали на место с проверкой.

- Овощные сетки установлены без разрешительных документов в неустановленном месте и не включены в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. В отношении продавцов павильонов составлены административные протоколы и выданы уведомления об их демонтаже. В настоящее время юридическим отделом готовятся документы для их сноса в судебном порядке, - резюмировал заместитель главы администрации Кировского района Андрей Яковлев.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.
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Категория: Четверг

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